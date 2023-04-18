Кроме особенного вкуса в приготовлении печени, нас интересует еще один фактор – нежность блюда. Какой бы невероятный вкус вы не придали этому блюду, если печень будет твердой, то общее впечатление все равно останется негативным.

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Чтобы этого не произошло, нужно воспользоваться секретом, который знают все опытные хозяйки.

Какой ингредиент гарантирует мягкость печени

Обычно мы обжариваем печень вместе с луком. Это сразу дает положительный эффект: блюдо приобретает лучший вкус и аромат, а луковый сок делает печень более нежной.

Впрочем, иногда случается такой продукт, что одного лука будет мало. Чтобы не стать жертвой неправильного выбора и будет уверен в результате, следует воспользоваться одним нехитрым приемом.

Опытные хозяйки уже догадались, что для этого шага нам потребуется несколько стаканов молока. Достаточно замочить печень даже на 30 минут – и результат точно вас порадует.

Также не забывайте, что жарить печень нужно не слишком долго и на среднем огне, иначе она получится слишком сухой, а внутри может оказаться еще сырой.