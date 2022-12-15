Деруны со сметаной – это особое наслаждение, которое стало одной из главных визиток украинской кухни. Угощать ими можно даже гостей, а если добавить всего несколько ингредиентов и немного изменить привычную подачу, то их вкус вполне заслуженно сможет претендовать на то, чтобы занимать центральное место любого стола.
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Рецепт дерунов с сырком и лососем
Время: 50 минут
Порций: 8
Блюдо, которое станет украшением любого стола / Фото burczymiwbrzuchu
Ингредиенты:
для блина-деруна:
- 600 грамм картофеля;
- 1 яйцо;
- ложка сметаны;
- половина чайной ложки соли;
- масло для жарки;
сырная масса:
- 200 грамм сливочного сыра;
- 1 красный лук;
- чайная ложка сливочного масла;
- чайная ложка меда;
- чайная ложка бальзамического уксуса;
- столовая ложка лимонного сока;
- щепотка соли и черного перца;
приложения:
- филе лосося;
- красный лук;
- укроп.
Приготовление:
- Картошку чистим, делим пополам: одну часть натираем грубо, другую – мелко. Перекладываем в сито (расположенное над тарелкой) и солим. Оставляем на 10 минут.
- Воду с тертого картофеля сливаем, крахмал, выпавший на дно тарелки, оставляем.
- К картофелю добавляем яйцо и сметану, хорошо перемешиваем.
- Из теста формируем один блинчик, обжариваем на сковороде по 4 – 5 минут с каждой стороны, до золотистого цвета. После готовности выкладываем на бумажное полотенце.
- Готовим намазку: лук нарезаем кубиками, обжариваем на сливочном масле. Добавляем мед и бальзамический уксус, карамелизуем 3 минуты. Солим и перчим, добавляем лимонный сок и отставляем. Добавляем сырок и перемешиваем.
- Верх блинчика смазываем сырной массой, украшаем кусочками лосося, филе апельсина, нарезанным красным луком. Нарезаем как пиццу.
Приятного аппетита!