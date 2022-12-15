Деруны со сметаной – это особое наслаждение, которое стало одной из главных визиток украинской кухни. Угощать ими можно даже гостей, а если добавить всего несколько ингредиентов и немного изменить привычную подачу, то их вкус вполне заслуженно сможет претендовать на то, чтобы занимать центральное место любого стола.

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Рецепт дерунов с сырком и лососем

Время: 50 минут

Порций: 8

Блюдо, которое станет украшением любого стола / Фото burczymiwbrzuchu

Ингредиенты:

для блина-деруна:

600 грамм картофеля;

1 яйцо;

ложка сметаны;

половина чайной ложки соли;

масло для жарки;

сырная масса:

200 грамм сливочного сыра;

1 красный лук;

чайная ложка сливочного масла;

чайная ложка меда;

чайная ложка бальзамического уксуса;

столовая ложка лимонного сока;

щепотка соли и черного перца;

приложения:

филе лосося;

красный лук;

укроп.

Приготовление:

Картошку чистим, делим пополам: одну часть натираем грубо, другую – мелко. Перекладываем в сито (расположенное над тарелкой) и солим. Оставляем на 10 минут. Воду с тертого картофеля сливаем, крахмал, выпавший на дно тарелки, оставляем. К картофелю добавляем яйцо и сметану, хорошо перемешиваем. Из теста формируем один блинчик, обжариваем на сковороде по 4 – 5 минут с каждой стороны, до золотистого цвета. После готовности выкладываем на бумажное полотенце. Готовим намазку: лук нарезаем кубиками, обжариваем на сливочном масле. Добавляем мед и бальзамический уксус, карамелизуем 3 минуты. Солим и перчим, добавляем лимонный сок и отставляем. Добавляем сырок и перемешиваем. Верх блинчика смазываем сырной массой, украшаем кусочками лосося, филе апельсина, нарезанным красным луком. Нарезаем как пиццу.

Приятного аппетита!