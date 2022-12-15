Деруни зі сметаною – це особлива насолода, яка стала однією з головних візитівок української кухні. Частувати ними можна навіть гостей, а якщо додати лише кілька інгредієнтів та трішки змінити звичну подачу, то їх смак цілком заслужено зможе претендувати на те, щоб займати центральне місце будь-якого столу.

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Рецепт дерунів з сирком та лососем

Час: 50 хвилин

Порцій: 8

Страва, що стане окрасою будь-якого столу / Фото burczymiwbrzuchu

Інгредієнти:

для пляцка-деруна:

  • 600 грамів картоплі;
  • 1 яйце;
  • ложка сметани;
  • половина чайної ложки солі;
  • олія для смаження;

сирна маса:

  • 200 грамів вершкового сиру;
  • 1 червона цибуля;
  • чайна ложка вершкового масла;
  • чайна ложка меду;
  • чайна ложка бальзамічного оцту;
  • столова ложка лимонного соку;
  • дрібка солі та чорного перцю;

додатки:

  • філе лосося;
  • червона цибуля;
  • кріп.

Приготування:

  1. Картоплю чистимо, ділимо навпіл: одну частину натираємо грубо, іншу – мілко. Перекладаємо у сито (розташоване над тарілкою) та солимо. Залишаємо на 10 хвилин.
  2. Воду з тертої картоплі зливаємо, крохмаль, який випад на дно тарілки, залишаємо.
  3. До картоплі додаємо яйце та сметану, гарно перемішати.
  4. З тіста формуємо один млинець, обсмажуємо на пательні по 4 – 5 хвилин з кожного боку, до золотистого кольору. Після готовності викладаємо на паперовий рушник.
  5. Готуємо намазку: цибулю нарізаємо кубиками, обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо мед і бальзамічний оцет, карамелізуємо 3 хвилини. Солимо та перчимо, додаємо лимонний сік та відставляємо. Додаємо сирок та перемішуємо.
  6. Верх млинця змащуємо сирною масою, прикрашаємо шматочками лосося, філе апельсина, нарізаною червоною цибулею. Нарізаємо як піцу.

Смачного!