Деруни зі сметаною – це особлива насолода, яка стала однією з головних візитівок української кухні. Частувати ними можна навіть гостей, а якщо додати лише кілька інгредієнтів та трішки змінити звичну подачу, то їх смак цілком заслужено зможе претендувати на те, щоб займати центральне місце будь-якого столу.

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Рецепт дерунів з сирком та лососем

Час: 50 хвилин

Порцій: 8

Страва, що стане окрасою будь-якого столу / Фото burczymiwbrzuchu

Інгредієнти:

для пляцка-деруна:

600 грамів картоплі;

1 яйце;

ложка сметани;

половина чайної ложки солі;

олія для смаження;

сирна маса:

200 грамів вершкового сиру;

1 червона цибуля;

чайна ложка вершкового масла;

чайна ложка меду;

чайна ложка бальзамічного оцту;

столова ложка лимонного соку;

дрібка солі та чорного перцю;

додатки:

філе лосося;

червона цибуля;

кріп.

Приготування:

Картоплю чистимо, ділимо навпіл: одну частину натираємо грубо, іншу – мілко. Перекладаємо у сито (розташоване над тарілкою) та солимо. Залишаємо на 10 хвилин. Воду з тертої картоплі зливаємо, крохмаль, який випад на дно тарілки, залишаємо. До картоплі додаємо яйце та сметану, гарно перемішати. З тіста формуємо один млинець, обсмажуємо на пательні по 4 – 5 хвилин з кожного боку, до золотистого кольору. Після готовності викладаємо на паперовий рушник. Готуємо намазку: цибулю нарізаємо кубиками, обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо мед і бальзамічний оцет, карамелізуємо 3 хвилини. Солимо та перчимо, додаємо лимонний сік та відставляємо. Додаємо сирок та перемішуємо. Верх млинця змащуємо сирною масою, прикрашаємо шматочками лосося, філе апельсина, нарізаною червоною цибулею. Нарізаємо як піцу.

Смачного!