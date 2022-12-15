Деруни зі сметаною – це особлива насолода, яка стала однією з головних візитівок української кухні. Частувати ними можна навіть гостей, а якщо додати лише кілька інгредієнтів та трішки змінити звичну подачу, то їх смак цілком заслужено зможе претендувати на те, щоб займати центральне місце будь-якого столу.
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Рецепт дерунів з сирком та лососем
Час: 50 хвилин
Порцій: 8
Страва, що стане окрасою будь-якого столу / Фото burczymiwbrzuchu
Інгредієнти:
для пляцка-деруна:
- 600 грамів картоплі;
- 1 яйце;
- ложка сметани;
- половина чайної ложки солі;
- олія для смаження;
сирна маса:
- 200 грамів вершкового сиру;
- 1 червона цибуля;
- чайна ложка вершкового масла;
- чайна ложка меду;
- чайна ложка бальзамічного оцту;
- столова ложка лимонного соку;
- дрібка солі та чорного перцю;
додатки:
- філе лосося;
- червона цибуля;
- кріп.
Приготування:
- Картоплю чистимо, ділимо навпіл: одну частину натираємо грубо, іншу – мілко. Перекладаємо у сито (розташоване над тарілкою) та солимо. Залишаємо на 10 хвилин.
- Воду з тертої картоплі зливаємо, крохмаль, який випад на дно тарілки, залишаємо.
- До картоплі додаємо яйце та сметану, гарно перемішати.
- З тіста формуємо один млинець, обсмажуємо на пательні по 4 – 5 хвилин з кожного боку, до золотистого кольору. Після готовності викладаємо на паперовий рушник.
- Готуємо намазку: цибулю нарізаємо кубиками, обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо мед і бальзамічний оцет, карамелізуємо 3 хвилини. Солимо та перчимо, додаємо лимонний сік та відставляємо. Додаємо сирок та перемішуємо.
- Верх млинця змащуємо сирною масою, прикрашаємо шматочками лосося, філе апельсина, нарізаною червоною цибулею. Нарізаємо як піцу.
Смачного!