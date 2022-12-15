Эти деруны ошарашят ваш вкус: какие ингредиенты сделают чудо

15 декабря 2022, 19:05
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Источник:

burczymiwbrzuchu

Деруны – это особое блюдо, к которому мы возвращаемся каждый раз, когда выпадает немного больше времени. Обычно деруны считают очень домашней едой, но стоит немного поколдовать – и они способны стать звездой праздника!

Деруны со сметаной – это особое наслаждение, которое стало одной из главных визиток украинской кухни. Угощать ими можно даже гостей, а если добавить всего несколько ингредиентов и немного изменить привычную подачу, то их вкус вполне заслуженно сможет претендовать на то, чтобы занимать центральное место любого стола.

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Рецепт дерунов с сырком и лососем

Время: 50 минут

Порций: 8

Блюдо, которое станет украшением любого стола / Фото burczymiwbrzuchu

Ингредиенты:

для блина-деруна:

  • 600 грамм картофеля;
  • 1 яйцо;
  • ложка сметаны;
  • половина чайной ложки соли;
  • масло для жарки;

сырная масса:

  • 200 грамм сливочного сыра;
  • 1 красный лук;
  • чайная ложка сливочного масла;
  • чайная ложка меда;
  • чайная ложка бальзамического уксуса;
  • столовая ложка лимонного сока;
  • щепотка соли и черного перца;

приложения:

  • филе лосося;
  • красный лук;
  • укроп.

Приготовление:

  1. Картошку чистим, делим пополам: одну часть натираем грубо, другую – мелко. Перекладываем в сито (расположенное над тарелкой) и солим. Оставляем на 10 минут.
  2. Воду с тертого картофеля сливаем, крахмал, выпавший на дно тарелки, оставляем.
  3. К картофелю добавляем яйцо и сметану, хорошо перемешиваем.
  4. Из теста формируем один блинчик, обжариваем на сковороде по 4 – 5 минут с каждой стороны, до золотистого цвета. После готовности выкладываем на бумажное полотенце.
  5. Готовим намазку: лук нарезаем кубиками, обжариваем на сливочном масле. Добавляем мед и бальзамический уксус, карамелизуем 3 минуты. Солим и перчим, добавляем лимонный сок и отставляем. Добавляем сырок и перемешиваем.
  6. Верх блинчика смазываем сырной массой, украшаем кусочками лосося, филе апельсина, нарезанным красным луком. Нарезаем как пиццу.

 Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська