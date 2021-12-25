Чтобы ваши сырники удались, обязательно отожмите творог через марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. Если этого не сделать – они разлезутся во время приготовления.

Читайте также Празднуем вкусно: 5 оригинальных рецептов с курочкой для вашего рождественского стола

Еще один секрет вкусного теста для сырников – не замешивайте его слишком долго: соединили ингредиенты, замешали, сформировали и сразу жарьте.

Рецепт сырников с апельсинами

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов отжатого творог;

– 1 сырой яичный желток;

– 20 граммов сахара;

– 25 граммов муки

– щепотка молотой корицы.

Приготовление:

Тщательно смешайте творог с желтком с помощью вилки. Всыпьте муку и еще раз перемешайте. Выложите сырное тесто на стол и сформируйте "колбаску". Нарежьте ее ножом и немного примните руками. С помощью тупой части ножа сформируйте сырники и присыпьте их мукой.



Сырники с апельсиновым соусом / Фото со страницы Владимира Ярославского

Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте сырники до румяной корочки с обеих сторон.

Готовим апельсиновый соус

Ингредиенты:

– 1,5–2 апельсина;

– 1,5 столовые ложки сахара;

– ром.

Приготовление:

Тщательно помойте апельсины, снимите с них кожуру (цедру). Тоненько нарежьте ее соломкой. Мякоть апельсина почистите от кожицы и разделите на дольки. Из остальных выжмите сок. На отдельной сковородке прогрейте апельсиновый сок с сахаром, ромом и цедрой. Выложите сырники и доведите до кипения. Дайте алкоголю испариться, а соусу чуточку загустеть.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

Текст публикации Владимира Ярославского:

Праздничные сырники на двоих вместе с Алисой Купер

Во-первых, важен хороший творог. Практически все необходимо отжимать от лишней влаги. Делаем это через полотенце вафельное или марлю в несколько слоев. Обязательно! Иначе сырники потекут.

Творог какой пастообразный, на мой взгляд, вообще не передает тот, мой, бабушкин, сырник. Еще один секрет, что не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке. И вперед, жарить!

Основной рецепт очень простой:

300 г творога (отжать)

1 желток

20 г сахара

25 г муки. Понадобится еще столько же на подпил. Немножко корицы.

Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать. Выложить на стол, сформировать "колбасу", нарезать ножом, слегка примять руками, и уже с помощью тупой части ножа сформировать сырники уже с мукой, чтобы мука была на всей поверхности изделий. Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки на среднем огне, снять сковороду.

Соус:

1.5 апельсина

1.5 ст. ложки сахара

Ром

С апельсина снять цедру. Тоненько нарезать, далее зачистить его от шкурки и нарезать сегменты.

Из обрезков выжать сок, также понадобится сок еще из половины апельсина. На отдельной сковороде прогреть сок с сахаром и цедрой, положить в него сырники, дать прокипеть и немного загустеть соусу. Готово!

Готовые сырники выложить на тарелку. Украсить ягодами и орехами на ваш вкус. Приятного аппетита и веселых праздников.