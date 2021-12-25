Щоб ваші сирники вдалися, обов'язково відіжміть сир через марлю, щоб позбутися зайвої вологи. Якщо цього не зробити – вони розлізуться піл час приготування.

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Ще один секрет смачного тіста на сирники – не замішуйте його занадто довго: з'єднали інгредієнти, замішали, сформували та одразу смажте.

Рецепт сирників з апельсинами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів віджатого сиру;

– 1 сирий яєчний жовток;

– 20 грамів цукру;

– 25 грамів борошна

– дрібка меленої кориці.

Приготування:

Ретельно змішайте сир з жовтком за допомогою виделки. Всипте борошно та ще раз перемішайте.

Викладіть сирне тісто на стіл та сформуйте "ковбаску". Наріжте її ножем та трішки примніть руками. За допомогою тупої частини ножа сформуйте сирники та присипте їх борошном.



Сирники з апельсиновим соусом / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте сирник до рум'яної скоринки з обох сторін.

Готуємо апельсиновий соус

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 апельсини;

– 1,5 столові ложки цукру;

– ром.

Приготування:

Ретельно помийте апельсини, зніміть з них шкірку (цедру). Тоненько наріжте її соломкою.

М'якоть апельсину почистіть від шкірочки та розділіть на дольки. З решти – вичавіть сік.

На окремій сковорідці прогрійте апельсиновий сік з цукром, ромом та цедрою. Викладіть сирники та доведіть до кипіння.

Дайте алкоголю випаруватися, а соусу трішки загуснути.

Страва готова. Смачного!

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Текст публікації Володимира Ярославського:

Святкові сирники на двох разом з Алісою Купер

По-перше, важливий гарний сир. Практично усі необхідно віджимати від зайвої вологи. Робимо це через рушник вафельний або марлю у декілька шарів. Обов’язково! Інакше сирники потечуть.

Сир який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин, сирник. Ще один секрет, що не перемішувати сирники довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні. І вперед, смажити!

Основний рецепт дуже простий:

300 г сир (віджати)

1 жовток

20 г цукру

25 г борошна. Знадобиться ще стільки ж на підпил. Трішки кориці.

Змішати сир яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати. Викласти на стіл, сформувати "ковбасу", нарізати ножем, трішки прим‘яти руками, і вже за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники вже з борошном, щоб борошно було на усій поверхні виробів. Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки на середньому вогні, зняти пательню.

Соус:

1.5 апельсини

1.5 ст. ложки цукру

Ром

З апельсина зняти цедру. Тоненько нарізати, далі зачистити його від шкурки і нарізати сегменти.

З обрізків вичавити сік, також знадобиться сік ще з половини апельсину. На окремій пательні прогріти сік з цукром та цедрою, покласти в нього сирники, дати прокипіти і трішки загуснути соусу. Готово!

Готові сирники викласти на тарілку. Прикрасити ягодами і горіхами на ваш смак. Смачного і веселих свят.