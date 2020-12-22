Марко Черветти подготовил рецепты оригинальных закусок к новогоднему меню, которые поднимут настроение и украсят праздничный стол.

Итальянский шеф-повар Марко Черветти, бренд-шеф различных ресторанных проектов подготовил рецепты оригинальных закусок - фаршированные яйца, запеченные с сыром баклажаны, дзадзыки к праздничному столу и поделился на странице в Facebook. Такие закуси готовятся быстро, которые удивят гостей не только вкусом, но и презентацией.

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Фаршированные яйца

Ингредиенты:

- 3 шт. яиц;

- 6 г петрушки;

- 5 г каперсов;

- 8 г анчоусов;

- 1 банка (85 г) консервов тунца;

- 50 г оливковое масла.

Тщательно помойте петрушку, нарежьте. В кипятке сварите яйца, оставьте до полного охлаждения, очистите от скорлупы. Нарежьте каперсы и анчоусы, в миске смешайте с петрушкой. Готовим начинку. Яйца разрежьте пополам, желтки смешайте в миске с тунцом, добавьте оливкового масла. Половинки белков наполните начинкой, сбрызните оливковым маслом. Выложите на тарелку и задекорируйте петрушкой.

Фаршированные яйца

Запеченные баклажаны с сыром

Ингредиенты:

- 300 г баклажанов;

- 100 г томатов (сок);

- 3г орегано;

- 3г базилик;

- 150 г сыра Моцарелла;

- 25 г сыра Пармезан;

- 50 г оливкового масла;

- соль.

Тщательно помойте баклажаны, нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте на сковороде на оливковом масле до золотистой корочки. Натрите на терку отдельно сыр пармезан и мягкий белый сыр. В форму для запикання выложите ломтики обжаренных баклажанов, добавьте соль, перец, полейте соком томатов, сверху выложите мягкий белый сыр, пармезан, добавьте щепотку сухого орегано, повторите – второй слой, сбрызните оливковым маслом. Разогрейте духовку при температуре 180 градусов и отправьте запекать на 15 минут. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями базилика.

Запеченные баклажаны с сыром

Дзадзыки

Ингредиенты:

- 150 г греческого йогурта 10%;

- 0.4 г огурцов;

- 2 зубчика чеснока;

- 10 мл винного червоого уксуса;

- 0.5 г орегано;

- 15 г оливкового масла;

- 60 г оливок Каламата;

- соль.

Тщательно помойте огурцы, натрите на терку. Если много воды, процедите огурцы через сито. Помойте, очистите зубчики чеснока, измельчите ножом. В миске выложите огурцы, добавьте чеснок, винного уксуса, оливкового масла, щепотку орегано, йогурта, все тщательно смешайте до однородной массы. Выложите на тарелку соус, добавьте орегано, задекорируйте оливками и сбрызните оливковым маслом. Подавайте с хлебом. Приятного аппетита!

Соус дзадзыки