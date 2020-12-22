Праздничные закуски на Новый год от Марко Черветти
Марко Черветти подготовил рецепты оригинальных закусок к новогоднему меню, которые поднимут настроение и украсят праздничный стол.
Итальянский шеф-повар Марко Черветти, бренд-шеф различных ресторанных проектов подготовил рецепты оригинальных закусок - фаршированные яйца, запеченные с сыром баклажаны, дзадзыки к праздничному столу и поделился на странице в Facebook. Такие закуси готовятся быстро, которые удивят гостей не только вкусом, но и презентацией.
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Фаршированные яйца
- Тщательно помойте петрушку, нарежьте.
- В кипятке сварите яйца, оставьте до полного охлаждения, очистите от скорлупы.
- Нарежьте каперсы и анчоусы, в миске смешайте с петрушкой.
- Готовим начинку. Яйца разрежьте пополам, желтки смешайте в миске с тунцом, добавьте оливкового масла.
- Половинки белков наполните начинкой, сбрызните оливковым маслом. Выложите на тарелку и задекорируйте петрушкой.
Фаршированные яйца
Запеченные баклажаны с сыром
- Тщательно помойте баклажаны, нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте на сковороде на оливковом масле до золотистой корочки.
- Натрите на терку отдельно сыр пармезан и мягкий белый сыр.
- В форму для запикання выложите ломтики обжаренных баклажанов, добавьте соль, перец, полейте соком томатов, сверху выложите мягкий белый сыр, пармезан, добавьте щепотку сухого орегано, повторите – второй слой, сбрызните оливковым маслом.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов и отправьте запекать на 15 минут.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями базилика.
Запеченные баклажаны с сыром
Дзадзыки
- Тщательно помойте огурцы, натрите на терку. Если много воды, процедите огурцы через сито.
- Помойте, очистите зубчики чеснока, измельчите ножом.
- В миске выложите огурцы, добавьте чеснок, винного уксуса, оливкового масла, щепотку орегано, йогурта, все тщательно смешайте до однородной массы.
- Выложите на тарелку соус, добавьте орегано, задекорируйте оливками и сбрызните оливковым маслом. Подавайте с хлебом. Приятного аппетита!
Соус дзадзыки
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