Святкові закуски на Новий рік від Марко Черветті
Марко Черветті підготував рецепти оригінальних закусок до новорічного меню, які піднімуть настрій і прикрасять святковий стіл.
Італійський шеф-кухар Марко Черветті, бренд-шеф різних ресторанних проєктів підготував рецепти оригінальних закусок – фаршировані яйця, запечені з сиром баклажани, дзадзикі до святкового столу та поділився на сторінці у Facebook. Такі закуси готуються швидко, які здивують гостей не тільки смаком, а й презентацією.
Читайте також Що приготувати на Новий Рік 2021: меню з рецептами
Фаршировані яйця
- Ретельно помийте петрушку, наріжте.
- У окропі зваріть яйця, залиште до повного охолодження, почистіть від шкаралупи.
- Наріжте каперси та анчоуси, у мисці змішайте з петрушкою.
- Готуємо начинку. Яйця розріжте навпіл, жовтки змішайте у мисці з тунцем, додайте оливкової олії.
- Половинки білків наповніть начинкою, збризніть оливковою олією. Викладіть на тарілку та задекоруйте петрушкою.
Фаршировані яйця
Запечені баклажани з сиром
- Ретельно помийте баклажани, наріжте тонкими скибочками, обсмажте на пательні на оливковій олії до золотистої скоринки.
- Натріть на терку окремо сир пармезан та м'який білий сир.
- У форму для запікання викладіть скибочки обсмажених баклажанів, додайте сіль, перець, полийте соком томатів, зверху викладіть м'який білий сир, пармезан, додайте дрібку сухого орегано, повторіть – другий шар, збризніть оливковою олією.
- Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів та відправте запікати на 15 хвилин.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листочками базиліка.
Запечені баклажани з сиром
Дзадзикі
- Ретельно помийте огірки, натріть на терку. Якщо забагато води, процідіть огірки через сито.
- Помийте, почистіть зубчики часнику, подрібніть ножем.
- У мисці викладіть огірки, додайте часник, винного оцту, оливкової олії, дрібку орегано, йогурту, все ретельно змішайте до однорідної маси.
- Викладіть на тарілку соус, додайте орегано, задекоруйте оливками та збризніть оливковою олією. Подавайте з хлібом. Смачного!
Соус дзадзикі
Джерело: SmachnoNews
Поділитися новиною