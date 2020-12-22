Марко Черветті підготував рецепти оригінальних закусок до новорічного меню, які піднімуть настрій і прикрасять святковий стіл.

Італійський шеф-кухар Марко Черветті, бренд-шеф різних ресторанних проєктів підготував рецепти оригінальних закусок – фаршировані яйця, запечені з сиром баклажани, дзадзикі до святкового столу та поділився на сторінці у Facebook. Такі закуси готуються швидко, які здивують гостей не тільки смаком, а й презентацією.

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Фаршировані яйця

Інгредієнти:

– 3 шт. яєць;

– 6 г петрушки;

– 5 г каперсів;

– 8 г анчоусів;

– 1 банка (85 г) консервів тунця;

– 50 г оливкової олії.

Ретельно помийте петрушку, наріжте. У окропі зваріть яйця, залиште до повного охолодження, почистіть від шкаралупи. Наріжте каперси та анчоуси, у мисці змішайте з петрушкою. Готуємо начинку. Яйця розріжте навпіл, жовтки змішайте у мисці з тунцем, додайте оливкової олії. Половинки білків наповніть начинкою, збризніть оливковою олією. Викладіть на тарілку та задекоруйте петрушкою.

Фаршировані яйця

Запечені баклажани з сиром

Інгредієнти:

– 300 г баклажанів;

– 100 г томатів (сік);

– 3 г орегано;

– 3 г базилік;

– 150 г сиру Моцарела;

– 25 г сиру Пармезан;

– 50 г оливкової олії;

– сіль.

Ретельно помийте баклажани, наріжте тонкими скибочками, обсмажте на пательні на оливковій олії до золотистої скоринки. Натріть на терку окремо сир пармезан та м'який білий сир. У форму для запікання викладіть скибочки обсмажених баклажанів, додайте сіль, перець, полийте соком томатів, зверху викладіть м'який білий сир, пармезан, додайте дрібку сухого орегано, повторіть – другий шар, збризніть оливковою олією. Розігрійте духовку при температурі до 180 градусів та відправте запікати на 15 хвилин. Викладіть на тарілку, задекоруйте листочками базиліка.

Запечені баклажани з сиром

Дзадзикі

Інгредієнти:

– 150 г грецького йогурту 10%;

– 0.4 г огірків;

– 2 зубчики часнику;

– 10 мл винного червоного оцту;

– 0.5 г орегано;

– 15 г оливкової олії;

– 60 г оливок Каламата;

– сіль.

Ретельно помийте огірки, натріть на терку. Якщо забагато води, процідіть огірки через сито. Помийте, почистіть зубчики часнику, подрібніть ножем. У мисці викладіть огірки, додайте часник, винного оцту, оливкової олії, дрібку орегано, йогурту, все ретельно змішайте до однорідної маси. Викладіть на тарілку соус, додайте орегано, задекоруйте оливками та збризніть оливковою олією. Подавайте з хлібом. Смачного!

Соус дзадзикі