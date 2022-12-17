Різдвяний стіл без маківника уявити просто неможливо. Зазвичай його готують у вигляді рулету, саме такий варіант найбільше асоціюється з цією випічкою.
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Скручування тіста – один із найбільш затратних по часу та зусиллях процесів. Якщо скористатися рецептом, у якому цей крок просто відсутній, то приготування випічки буде вкрай легким, що так потрібно після приготування великої кількості інших святкових страв.
Рецепт легкого маківника
Час: 2 години
Порцій: 8
Дуже легко та неймовірно смачно / Фото Fajne Gotowanie
Інгредієнти:
- 250 мілілітрів молока;
- 600 грамів борошна;
- 2 столові ложки цукру;
- 40 грамів свіжих дріжджів;
- 2 яйця;
- 1/2 чайної ложки солі;
- 3/4 банки макової маси;
- 60 грамів вершкового масла;
- 50 грамів олії.
Приготування:
- Молоко трішки підігріваємо та змішуємо зі столовою ложкою борошна, цукром та подрібненими дріжджами. Відставляємо на 15 хвилин.
- Просіюємо решту борошна, додаємо до нього сіль, яйце та приготовану масу. Вимішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо у теплому місці на 30 хвилин.
- Дістаємо тісто, ділимо на дві частини та розкачуємо кожну за формою дека.
- Деко застеляємо пергаментним папером та викладаємо одну частину тіста. Розподіляємо по ній макову суміш та накриваємо іншою частиною тіста.
- Збиваємо яйце та змащуємо пиріг. Випікаємо 60 хвилин при 170 градусах.
- Готовий маківник можна прикрасити глазур'ю або шоколадом.
Смачного!