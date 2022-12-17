Праздничный маковник: быстрый рецепт без завивки в рулет

Мак – один из основных ингредиентов зимних празднований. Часто мы готовим на десерт маковый завиванец, но есть более простая опция, которая точно ничем не проигрывает привычному блюду.

Рождественский стол без маковника представить просто невозможно. Обычно его готовят в виде рулета, именно такой вариант больше всего ассоциируется с этой выпечкой.

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Скручивание теста – один из наиболее затратных по времени и усилиям процессов. Если воспользоваться рецептом, в котором этот шаг просто отсутствует, то приготовление выпечки будет очень легким, что так нужно после приготовления большого количества других праздничных блюд.

Рецепт легкого маковника

Время: 2 часа

Порций: 8

Очень легко и невероятно вкусно / Фото Fajne Gotowanie

Ингредиенты:

250 миллилитров молока;

600 грамм муки;

2 столовые ложки сахара;

40 грамм свежих дрожжей;

2 яйца;

1/2 чайной ложки соли;

3/4 банки маковой массы;

60 грамм сливочного масла;

50 грамм масла.

Приготовление:

Молоко немного подогреваем и смешиваем со столовой ложкой муки, сахаром и измельченными дрожжами. Отставляем на 15 минут. Просеиваем оставшуюся муку, добавляем к ней соль, яйцо и приготовленную массу. Вымешиваем, накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 30 минут. Достаем тесто, делим на две части и раскатываем каждую по форме противня. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем одну часть теста. Распределяем по ней маковую смесь и накрываем другой частью теста. Взбиваем яйцо и смазываем пирог. Выпекаем 60 минут при 170 градусах. Готовый маковник можно украсить глазурью или шоколадом.

Приятного аппетита!