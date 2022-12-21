Праздничный пирог с красной рыбой станет настоящим украшением стола. Украинский шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу Мастер Шеф Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом рыбного пирога.
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Владимир Ярославский выбрал для пирога розовый лосось или горбуш. Он считает этот продукт недооцененным, ведь мясо низкокалорийно и имеет высокое содержание белка.
Также шеф-повар отметил, что не знает, как именно мы будем встречать Новый год 2023, но надеется, что в покое и мире.
Я не знаю, как нам придется встречать Новый год, но очень хочу, чтобы ваши семьи были счастливы. Так что буду готовить для вас новые рецепты с теплотой в сердце,
– заметил Владимир.
Рецепт рыбного пирога
- Время: 80 минут
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Предварительно размораживаем все ингредиенты в холодильнике.
- Рыбу разрабатываем на филе, если у вас тушка. Обязательно тщательно удаляем все косточки.
- Из свежего шпината удаляем стебли и осторожно нарезаем листья.
- Мелко нарезаем репчатый лук и обжариваем на сливочном масле (на среднем огне) до начала красивого румяного цвета.
- Добавляем шпинат, соль и перец и перемешиваем, пока шпинат не осядет.
- Куриные яйца отвариваем почти до готовности, охлаждаем и нарезаем ломтиками.
- Очень холодное слоеное тесто раскатываем на пергаменте и муке до 4 – 5 миллиметров толщиной.
- Выкладываем сначала шпинат с луком, затем яйца. Далее горбушу нарезанную ломтиками и сверху соль, перец.
- Смазываем перемешанным яйцом и ножницами делаем легкий рисунок, не прорезая тесто до конца.
- Разогреваем духовку до 180-185 градусов и выпекаем до румяного цвета примерно 25-27 минут в режиме конвекция.
Подаем к столу как холодное или горячее блюдо. Пусть вкушает!