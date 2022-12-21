Святковий пиріг з червоною рибою стане справжньою окрасою столу. Український шеф-кухар та ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом рибного пирога.
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Володимир Ярославський обрав для пирога рожевий лосось або горбушу. Він вважає цей продукт недооціненим, адже м’ясо низькокалорійне і має високий вміст білка.
Також шеф-кухар відмітив, що не знає як саме ми будемо зустрічати Новий рік 2023, але має надію, що в спокої та мирі.
Я не знаю як нам доведеться зустрічати Новий рік, але дуже хочу, щоб ваші родини були щасливі. Тож буду готувати для вас нові рецепти з теплотою у серці,
– відмітив Володимир.
Рецепт рибного пирога
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Заздалегідь розморожуємо всі інгредієнти у холодильнику.
- Рибу розробляємо на філе, якщо у вас тушка. Обов'язково ретельно видаляємо всі кісточки.
- Зі свіжого шпинату видаляємо стебла й обережно нарізаємо листя.
- Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю та обсмажуємо на вершковому маслі (на середньому вогні) до початку красивого рум’яного кольору.
- Додаємо шпинат, сіль та перець і перемішуємо, поки шпинат не осяде.
- Курячі яйця відварюємо майже до готовності, охолоджуємо і нарізаємо скибками.
- Дуже холодне листкове тісто розкачуємо на пергаменті та борошні до 4 – 5 міліметрів товщиною.
- Викладаємо спочатку шпинат з цибулею, потім яйця. Далі горбушу нарізану скибками та зверху сіль, перець.
- Змащуємо перемішаним яйцем й ножицями робимо легенький малюнок не прорізуючи тісто до кінця.
- Розігріваємо духовку до 180 – 185 градусів і випікаємо до рум’яного кольору приблизно 25 – 27 хвилин в режимі конвекція.
Подаємо до столу як холодну або гарячу страву. Нехай смакує!