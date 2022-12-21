Святковий пиріг з червоною рибою стане справжньою окрасою столу. Український шеф-кухар та ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом рибного пирога.

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Володимир Ярославський обрав для пирога рожевий лосось або горбушу. Він вважає цей продукт недооціненим, адже м’ясо низькокалорійне і має високий вміст білка.

Також шеф-кухар відмітив, що не знає як саме ми будемо зустрічати Новий рік 2023, але має надію, що в спокої та мирі.

Я не знаю як нам доведеться зустрічати Новий рік, але дуже хочу, щоб ваші родини були щасливі. Тож буду готувати для вас нові рецепти з теплотою у серці,

– відмітив Володимир.

Рецепт рибного пирога

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм листкового дріжджового тіста;

– 1 кілограм свіжого або 400 грамів розмороженого шпинату;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 60 – 70 грамів вершкового масла;

– 6 курячих яєць;

– 950 грамів тушки горбуші, або 500 грамів філе;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– яйце на помазку тіста;

– борошно.

Приготування:

Заздалегідь розморожуємо всі інгредієнти у холодильнику.

Рибу розробляємо на філе, якщо у вас тушка. Обов'язково ретельно видаляємо всі кісточки.

Зі свіжого шпинату видаляємо стебла й обережно нарізаємо листя.

Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю та обсмажуємо на вершковому маслі (на середньому вогні) до початку красивого рум’яного кольору.

Додаємо шпинат, сіль та перець і перемішуємо, поки шпинат не осяде.

Курячі яйця відварюємо майже до готовності, охолоджуємо і нарізаємо скибками.

Дуже холодне листкове тісто розкачуємо на пергаменті та борошні до 4 – 5 міліметрів товщиною.

Викладаємо спочатку шпинат з цибулею, потім яйця. Далі горбушу нарізану скибками та зверху сіль, перець.

Змащуємо перемішаним яйцем й ножицями робимо легенький малюнок не прорізуючи тісто до кінця.

Розігріваємо духовку до 180 – 185 градусів і випікаємо до рум’яного кольору приблизно 25 – 27 хвилин в режимі конвекція.

Подаємо до столу як холодну або гарячу страву. Нехай смакує!