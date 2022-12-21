Праздничный пирог с красной рыбой: рецепт Ярославского

Если вы в поиске праздничного рецепта пирога из красной рыбы, обратите внимание на этот. Его подготовил шеф-повар Владимир Ярославский, чтобы и у вас новогодний стол был богат и вкусен.

Праздничный пирог с красной рыбой станет настоящим украшением стола. Украинский шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу Мастер Шеф Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом рыбного пирога.

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Владимир Ярославский выбрал для пирога розовый лосось или горбуш. Он считает этот продукт недооцененным, ведь мясо низкокалорийно и имеет высокое содержание белка.

Также шеф-повар отметил, что не знает, как именно мы будем встречать Новый год 2023, но надеется, что в покое и мире.

Я не знаю, как нам придется встречать Новый год, но очень хочу, чтобы ваши семьи были счастливы. Так что буду готовить для вас новые рецепты с теплотой в сердце,

– заметил Владимир.

Рецепт рыбного пирога

Время: 80 минут

80 минут Порции: 8 – 10

– 1 килограмм слоеного дрожжевого теста;– 1 килограмм свежего или 400 граммов размороженного шпината;– 150 граммов репчатого лука;– 60 – 70 граммов сливочного масла;– 6 куриных яиц;– 950 граммов тушки горбуши, или 500 граммов филе;– соль;– черный молотый перец;– яйцо на помазку теста;– мука.

Приготовление:

Предварительно размораживаем все ингредиенты в холодильнике.

Рыбу разрабатываем на филе, если у вас тушка. Обязательно тщательно удаляем все косточки.

Из свежего шпината удаляем стебли и осторожно нарезаем листья.

Мелко нарезаем репчатый лук и обжариваем на сливочном масле (на среднем огне) до начала красивого румяного цвета.

Добавляем шпинат, соль и перец и перемешиваем, пока шпинат не осядет.

Куриные яйца отвариваем почти до готовности, охлаждаем и нарезаем ломтиками.

Очень холодное слоеное тесто раскатываем на пергаменте и муке до 4 – 5 миллиметров толщиной.

Выкладываем сначала шпинат с луком, затем яйца. Далее горбушу нарезанную ломтиками и сверху соль, перец.

Смазываем перемешанным яйцом и ножницами делаем легкий рисунок, не прорезая тесто до конца.

Разогреваем духовку до 180-185 градусов и выпекаем до румяного цвета примерно 25-27 минут в режиме конвекция.

Подаем к столу как холодное или горячее блюдо. Пусть вкушает!