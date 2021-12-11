Празднуем Андрея по давним традициям: рецепт калиты
Источник:Блог Евгения Клопотенко
По украинским традициям парни в ночь на Андрея дебоширят, а девушки гадают на суженого и на замужество. Ни одно празднование также не проходит без калиты – собственноручно выпеченной сдобы с маком и изюмом.
Праздник Андрея традиционно отмечают 13 декабря, а гаданиями занимаются девушки в ночь с 12 на 13 число. Чтобы отпраздновать праздник со всеми традициями и таинствами, мы предлагаем вам приготовить калиту.
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Калитой когда-то называли праздник Андрея, а выпеченная круглая сдоба символизировала солнце. В тогдашних обрядах использовали также кочергу и сажу, связанную с огнем, который тоже чтили не меньше солнца.
Как готовили калиту?
Тесто на калиту девушки замешивали поочередно, от старшей до самой молодой, затем выпекали и подвешивали на красную ленту. Вечером девушки играли в игру, в которой парни должны были откусить кусок сдобы. Тем, кому не удалось откусить калиту, обмазывали сажей, а победителей величали Андреями. Им девушки одевали на голову венки из барвинка, украшенные колосьями ржи, пшеницы, пучками калины, а потом целовали в губы.
Рецепт калиты
Время: 60 – 80 минут
Порции: 1
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 200 г мака с сахаром (2:1);
– 2 столовые ложки меда;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 щепотка соли;
– 3 столовые ложки грецкого ореха;
– 3 столовые ложки изюма.
Приготовление
- В глубокой посуде смешайте муку и соль, всыпьте разрыхлитель для теста.
- Влейте теплую воду и перемешайте ингредиенты.
- Добавьте в тесто подсолнечное масло, снова перемешайте.
- Когда тесто готово – добавьте мак с сахаром, 2 столовых ложки оставьте для украшения калить.
Фото Клопотенко
- Следом за маком добавьте изюм. Тщательно вымешайте тесто, накройте полотенцем и оставьте на 20 –30 минут, чтобы отдохнуло.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте для выпечки противень, застелите его слоем пергамента.
- После этого возьмите тесто и аккуратно сделайте дырку в середине.
Фото Клопотенка
- Переложите калиту на противень придав ей форму. Украсьте праздничный корж маком и изюмом.
Фото Клопотенко
- Выпекайте 30 минут.
- После того, как калита приготовилась, возьмите силиконовую кисточку и смажьте лепешку сверху медом.
Калита готова – приятного аппетита!
Что такое калита
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