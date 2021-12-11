Празднуем Андрея по давним традициям: рецепт калиты

По украинским традициям парни в ночь на Андрея дебоширят, а девушки гадают на суженого и на замужество. Ни одно празднование также не проходит без калиты – собственноручно выпеченной сдобы с маком и изюмом.

Праздник Андрея традиционно отмечают 13 декабря, а гаданиями занимаются девушки в ночь с 12 на 13 число. Чтобы отпраздновать праздник со всеми традициями и таинствами, мы предлагаем вам приготовить калиту.

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Калитой когда-то называли праздник Андрея, а выпеченная круглая сдоба символизировала солнце. В тогдашних обрядах использовали также кочергу и сажу, связанную с огнем, который тоже чтили не меньше солнца.

Как готовили калиту?

Тесто на калиту девушки замешивали поочередно, от старшей до самой молодой, затем выпекали и подвешивали на красную ленту. Вечером девушки играли в игру, в которой парни должны были откусить кусок сдобы. Тем, кому не удалось откусить калиту, обмазывали сажей, а победителей величали Андреями. Им девушки одевали на голову венки из барвинка, украшенные колосьями ржи, пшеницы, пучками калины, а потом целовали в губы.

Рецепт калиты

Время: 60 – 80 минут

Порции: 1

– 500 граммов муки;– 250 миллилитров теплой воды;– 3 столовые ложки подсолнечного масла;– 200 г мака с сахаром (2:1);– 2 столовые ложки меда;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 1 щепотка соли;– 3 столовые ложки грецкого ореха;– 3 столовые ложки изюма.

Приготовление

В глубокой посуде смешайте муку и соль, всыпьте разрыхлитель для теста.

Влейте теплую воду и перемешайте ингредиенты.

Добавьте в тесто подсолнечное масло, снова перемешайте.

Когда тесто готово – добавьте мак с сахаром, 2 столовых ложки оставьте для украшения калить.

Фото Клопотенко

Следом за маком добавьте изюм. Тщательно вымешайте тесто, накройте полотенцем и оставьте на 20 –30 минут, чтобы отдохнуло.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте для выпечки противень, застелите его слоем пергамента.

После этого возьмите тесто и аккуратно сделайте дырку в середине.



Фото Клопотенка

Переложите калиту на противень придав ей форму. Украсьте праздничный корж маком и изюмом.

Фото Клопотенко

Выпекайте 30 минут.

После того, как калита приготовилась, возьмите силиконовую кисточку и смажьте лепешку сверху медом.

Калита готова – приятного аппетита!

Что такое калита

Калита – вкусная, правда, довольно твердая сладкая сдоба, которую специально выпекали девушки перед вечерницами, чтобы развлечься в праздник и погадать.

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