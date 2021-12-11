Свято Андрія традиційно святкують 13 грудня, а ворожінням займаються дівчата в ніч з 12 на 13 число. Щоб відсвяткувати свято зі всіма традиціями та обрядами, ми пропонуємо вам приготувати калиту.

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Калитою колись називали свято Андрія, а випечена кругла здоба символізувала сонце. В тодішніх обрядах використовувалась також кочерга та сажа, яка пов'язана з вогнем, який теж шанували не менше ніж сонце.

Як готували калиту?

Тісто на калиту дівчата замішували по черзі, від старшої до наймолодшої, потім випікали та підвішували на червону стрічку. Ввечері дівчата грали у гру, в якій хлопці по черзі повинні були відкусити шматок здоби. Тим кому не вдалося відкусити калиту, змащували сажею, а переможців величали Андріями. Їм дівчата одягали на голову вінки з барвінку, прикрашені колосками жита, пшениці, пучками калини, а далі цілували в уста.

Рецепт калити

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 200 грамів маку з цукром (2:1);

– 2 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 дрібка солі;

– 3 столові ложки волоського горіха;

– 3 столові ложки родзинок.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте борошно та сіль, всипте розпушувач для тіста.

Влийте теплу воду та перемішайте інгредієнти.

Додайте до тіста олію, знову перемішайте.

Коли тісто готове – додайте мак з цукром, 2 столові ложки залишіть для прикраси калити.



Фото Клопотенка

Слідом за маком додайте родзинки. Ретельно вимішайте тісто, накрийте рушником та залишіть на 20 – 30 хвилин, щоб відпочило.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте для випікання деко, вкрийте його шаром пергаменту.

Після цього візьміть тісто та акуратно зробіть дірку в середині.



Фото Клопотенка

Перекладіть калиту на деко надавши їй форми. Прикрасьте святковий корж маком та родзинками.



Фото Клопотенка

Випікайте здобу 30 хвилин.

Після того, як калита приготувалася, візьміть силіконовий пензлик і змастіть корж зверху медом.

Калита готова – смачного!

Що таке калита

Калита – смачна, щоправда, досить тверда солодка здоба, яку спеціально випікали дівчата перед вечорницями, щоб забавитись у свято та поворожити.

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