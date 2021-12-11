Праздник Андрея традиционно отмечают 13 декабря, а гаданиями занимаются девушки в ночь с 12 на 13 число. Чтобы отпраздновать праздник со всеми традициями и таинствами, мы предлагаем вам приготовить калиту.

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Калитой когда-то называли праздник Андрея, а выпеченная круглая сдоба символизировала солнце. В тогдашних обрядах использовали также кочергу и сажу, связанную с огнем, который тоже чтили не меньше солнца.

Как готовили калиту?

Тесто на калиту девушки замешивали поочередно, от старшей до самой молодой, затем выпекали и подвешивали на красную ленту. Вечером девушки играли в игру, в которой парни должны были откусить кусок сдобы. Тем, кому не удалось откусить калиту, обмазывали сажей, а победителей величали Андреями. Им девушки одевали на голову венки из барвинка, украшенные колосьями ржи, пшеницы, пучками калины, а потом целовали в губы.

Рецепт калиты

Время: 60 – 80 минут
Порции: 1

Приготовление

  1. В глубокой посуде смешайте муку и соль, всыпьте разрыхлитель для теста.
  1. Влейте теплую воду и перемешайте ингредиенты.
  1. Добавьте в тесто подсолнечное масло, снова перемешайте.
  1. Когда тесто готово – добавьте мак с сахаром, 2 столовых ложки оставьте для украшения калить.

Фото Клопотенко

  1. Следом за маком добавьте изюм. Тщательно вымешайте тесто, накройте полотенцем и оставьте на 20 –30 минут, чтобы отдохнуло.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте для выпечки противень, застелите его слоем пергамента.
  1. После этого возьмите тесто и аккуратно сделайте дырку в середине.


Фото Клопотенка

  1. Переложите калиту на противень придав ей форму. Украсьте праздничный корж маком и изюмом.

Фото Клопотенко

  1. Выпекайте 30 минут.
  1. После того, как калита приготовилась, возьмите силиконовую кисточку и смажьте лепешку сверху медом.

Калита готова – приятного аппетита!

Что такое калита

Калита – вкусная, правда, довольно твердая сладкая сдоба, которую специально выпекали девушки перед вечерницами, чтобы развлечься в праздник и погадать.

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