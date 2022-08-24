Вареники, которые любит Билл Клинтон: чем отличается это старинное блюдо и праздничный рецепт

24 августа 2022 , 10:03
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Источник:

24 канал

Вареники – особое блюдо украинской кухни. Об уникальных традициях, интересных фактах и праздничном рецепте – в нашем материале.

Именно с варениками и борщом у многих украинцев ассоциируется воскресенье. Стол застелен скатертью, а на нем дымится борщ и стоит миска с аппетитными только что сваренными варениками. 24 канал собрал интересные факты об этом любимом украинском блюде и подобрал особый рецепт.

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Вареники – символ счастливой жизни

Вареники – известное украинское блюдо, которое занимает первенство на уровне с борщом. Их готовят из пресного теста и самых разных начинок: они могут быть солеными и сладкими, постными или мясными.

Вариация приготовления этого блюда зависит от региона. На Полесье – толченая фасоль, в Закарпатье – брынза, а на Черниговщине – шкварки. Популярная теперь начинка – картофель – появилась только в XVI веке, ведь именно тогда главный ингредиент привезли из Южной Америки. Одной из популярнейших начинок раньше были свежий сыр и укроп.

Украинское традиционное блюдо / Фото сайт Евгения Клопотенко

Вареники или пироги (присущая Западной Украине) имеют важное фольклорное значение. По форме вареник напоминает молодую луну, именно поэтому это блюдо использовали в качестве жертвенного подношения. Они входят в двенадцать обрядовых блюд на традиционный Рождественский сочельник.

Вареники стали незаменимым блюдом во время церемониальных событий. Молодые девушки несли роженицы вареники, их ели во время жатвы, чтобы набраться сил и энергии. Подавали на праздничных застольях на свадьбе (вареник символически добавляли в каравай), крестинах и поминках. Именно вареники всегда считались символом богатой и счастливой жизни.

Это так аппетитно / Фото Аутентичная Украина

Уж и дрова и вода, если бы сыр и мука, то вареников бы наварила!

Из этой пословицы хорошо понятно, какие ингредиенты были любимы для приготовления вареников. Однако среди украинцев популярны и другие.

Вариации различных начинок:

  • вареники с мясом – выберите любимый фарш (говядина, курятина или свинина), добавьте лук, соль и черный молотый перец;
  • вареники с капустой – нашинкуйте головку капусты, добавьте специи по вкусу. Тушите на сковороде в течение 15 – 20 минут;
  • вареники с картофелем – отварите картофель, перемелите его на мясорубке, добавьте соль и перец.

Рецепт вареников с брынзой

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Украинская вкуснятина / Фото Аутентичная Украина

Ингредиенты:

  • пол стакана молока;
  • пол стакана воды;
  • 3 стакана пшеничной муки;
  • 1 столовая ложка подсолнечного масла
  • соль по вкусу;
  • 200 грамм брынзы;
  • 100 грамм творога;
  • 3 яйца;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. Сначала необходимо замесить тесто. Для этого высыпьте муку в миску и сделайте внутри углубления, вылейте туда молоко и воду. Замесите тесто руками, добавьте масло в конце. Оставьте тесто отдохнуть на полчаса.
  2. Для начинки соедините брынзу, творог, яйца, панировочные сухари и чеснок и смешайте до однородной консистенции.
  3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2 миллиметра и вырежьте одинаковые по размеру кружки.
  4. На середину каждого кружочка выложите начинку и плотно защелкните тесто со всех сторон.
  5. Варите вареники в подсоленном кипятке около 5 минут.
  6. Когда вареники будут готовы, выложите их в тарелку или макитру и полейте растопленным сливочным маслом.

Интересные факты о варениках:


Билл Клинтон еще до своего президентства во время визита в Украину отведал вареники с вишнями. Это блюдо так понравилось, что он объявил его любимым со статусом "Must be served". Поговаривают, что он до сих пор любит ими лакомиться.

Памятник украинскому варенику стоит в канадском Глендоне. Он считается символом города, высотой 9 метров и весит почти 3 тонны.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська