Вареники, которые любит Билл Клинтон: чем отличается это старинное блюдо и праздничный рецепт
Источник:24 канал
Вареники – особое блюдо украинской кухни. Об уникальных традициях, интересных фактах и праздничном рецепте – в нашем материале.
Именно с варениками и борщом у многих украинцев ассоциируется воскресенье. Стол застелен скатертью, а на нем дымится борщ и стоит миска с аппетитными только что сваренными варениками. 24 канал собрал интересные факты об этом любимом украинском блюде и подобрал особый рецепт.
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Вареники – символ счастливой жизни
Вареники – известное украинское блюдо, которое занимает первенство на уровне с борщом. Их готовят из пресного теста и самых разных начинок: они могут быть солеными и сладкими, постными или мясными.
Вариация приготовления этого блюда зависит от региона. На Полесье – толченая фасоль, в Закарпатье – брынза, а на Черниговщине – шкварки. Популярная теперь начинка – картофель – появилась только в XVI веке, ведь именно тогда главный ингредиент привезли из Южной Америки. Одной из популярнейших начинок раньше были свежий сыр и укроп.
Вареники или пироги (присущая Западной Украине) имеют важное фольклорное значение. По форме вареник напоминает молодую луну, именно поэтому это блюдо использовали в качестве жертвенного подношения. Они входят в двенадцать обрядовых блюд на традиционный Рождественский сочельник.
Вареники стали незаменимым блюдом во время церемониальных событий. Молодые девушки несли роженицы вареники, их ели во время жатвы, чтобы набраться сил и энергии. Подавали на праздничных застольях на свадьбе (вареник символически добавляли в каравай), крестинах и поминках. Именно вареники всегда считались символом богатой и счастливой жизни.
Уж и дрова и вода, если бы сыр и мука, то вареников бы наварила!
Из этой пословицы хорошо понятно, какие ингредиенты были любимы для приготовления вареников. Однако среди украинцев популярны и другие.
Вариации различных начинок:
- вареники с мясом – выберите любимый фарш (говядина, курятина или свинина), добавьте лук, соль и черный молотый перец;
- вареники с капустой – нашинкуйте головку капусты, добавьте специи по вкусу. Тушите на сковороде в течение 15 – 20 минут;
- вареники с картофелем – отварите картофель, перемелите его на мясорубке, добавьте соль и перец.
Рецепт вареников с брынзой
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- пол стакана молока;
- пол стакана воды;
- 3 стакана пшеничной муки;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла
- соль по вкусу;
- 200 грамм брынзы;
- 100 грамм творога;
- 3 яйца;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
- Сначала необходимо замесить тесто. Для этого высыпьте муку в миску и сделайте внутри углубления, вылейте туда молоко и воду. Замесите тесто руками, добавьте масло в конце. Оставьте тесто отдохнуть на полчаса.
- Для начинки соедините брынзу, творог, яйца, панировочные сухари и чеснок и смешайте до однородной консистенции.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 2 миллиметра и вырежьте одинаковые по размеру кружки.
- На середину каждого кружочка выложите начинку и плотно защелкните тесто со всех сторон.
- Варите вареники в подсоленном кипятке около 5 минут.
- Когда вареники будут готовы, выложите их в тарелку или макитру и полейте растопленным сливочным маслом.
Интересные факты о варениках:
Билл Клинтон еще до своего президентства во время визита в Украину отведал вареники с вишнями. Это блюдо так понравилось, что он объявил его любимым со статусом "Must be served". Поговаривают, что он до сих пор любит ими лакомиться.
Памятник украинскому варенику стоит в канадском Глендоне. Он считается символом города, высотой 9 метров и весит почти 3 тонны.