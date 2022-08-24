Саме з варениками та борщем у багатьох українців асоціюється неділя. Стіл застелений скатертиною, а на ньому парує борщ і стоїть миска з апетитними щойно звареними варениками. 24 канал зібрав цікаві факти про цю улюблену українську страву та підібрав особливий рецепт.

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Вареники – символ щасливого життя

Вареники – відома українська страва, яка займає першість на рівні із борщем. Їх готують із прісного тіста та найрізноманітніших начинок: вони можуть бути соленими і солодкими, пісними чи м’ясними.

Варіації приготування цієї страви залежить від регіону. На Поліссі – товчена квасоля, на Закарпатті — бринза, а на Чернігівщині — шкварки. Популярна тепер начинка – картопля – з’явилася лише у XVI столітті, адже саме тоді головний інгредієнт привезли з Південної Америки. Однією з найпопулярніших начинок раніше були свіжий сир і кріп.

Українська традиційна страва / Фото сайт Євгена Клопотенка

Вареники або пироги (притаманна назва для Західної України) мають важливе фольклорне значення. За формою вареник нагадує молодий місяць, саме тому цю страву використовували у якості жертовного підношення. Вони входять до дванадцяти обрядових страв на традиційний Різдвяний Святвечір.

Вареники стали незамінною стравою під час церемоніальних подій. Молоді дівчата несли вареники породіллі, їх їли під час жнив, щоб набратися сили та енергії. Подавали на святкових застіллях на весіллі (вареник символічно додавали у коровай), хрестинах та по­минках. Саме вареники завжди вважалися символом заможного та щасливого життя.

Це так апетитно / Фото Автентична Україна

Вже й дрова і вода, коли б сир і мука, то би вареників наварила!

З цього прислів’я добре зрозуміло, які інгредієнти були улюбленими для приготування вареників. Проте серед українців користуються популярністю й інші.

Варіації різноманітних начинок:

вареники з м’ясом – оберіть улюблений фарш (яловичина, курятина чи свинина), додайте цибулю, сіль та чорний мелений перець;

вареники з капустою – нашинкуйте головку капусти, додайте спеції до смаку. Тушкуйте на пательні протягом 15 – 20 хвилин;

вареники з картоплею – відваріть картоплю, перемеліть її на м’ясорубці, додайте сіль та перець;

Рецепт вареників із бринзою

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Український смаколик / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

пів склянки молока;

пів склянки води;

3 склянки пшеничного борошна;

1 столова ложка соняшникової олії

сіль до смаку;

200 грамів бринзи;

100 грамів кисломолочного сиру;

3 яйця;

2 столові ложки панірувальних сухарів;

1 зубчик часнику.

Приготування:

Спочатку необхідно замісити тісто. Для цього висипте борошно у миску та зробіть всередині поглиблення, вилийте туди молоко і воду. Замісіть тісто руками, наприкінці додайте олію. Залиште тісто відпочити на пів години. Для начинки з’єднайте бринзу, сир, яйця, панірувальні сухарі та часник та змішайте до однорідної консистенції. Розкачайте тісто у пласт завтовшки 2 міліметри, та виріжте однакові за розміром кружальця. На середину кожного кружальця викладіть начинку та щільно защіпніть тісто з усіх сторін. Варіть вареники у підсоленому окропі близько 5 хвилин. Коли вареники будуть готові, викладіть їх у тарілку або макітру та полийте розтопленим вершковим маслом.