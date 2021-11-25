Празднование по всем правилам: готовим курицу в стиле Дня благодарения

День благодарения – это особый семейный праздник, который своим происхождением обязан самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки. Это отличный повод собрать близких людей за одним столом и вспомнить уходящий год.

У этого праздника достаточно древняя история, которая ведется с 1620 года и корабля "Мейфлавер". Именно на этом судне англичане прибыли на американскую землю в штате Массачусетс. Почти никто из прибывших не смог пережить суровую зиму и погиб от голода и болезней. Дожившие до весны начали работать вместе с индейцами, которые научили их заниматься земледелием на этой земле.

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Через год после приезда они устроили большой пир в виде праздника — благодарности за обильный и удачный урожай. В празднике также участвовали коренные американцы. Таким образом, День благодарения стал символом братства, единства и благодарности.

Атмосферный праздник / Фото pexels

Этот праздник очень популярен в наши дни. Конечно, произошло это благодаря невероятно атмосферным фильмам, где за большим столом собираются все родные и близкие, вспоминают уходящий год и благодарят за все. Изюминкой в ​​этот день является празднично украшенный стол. Это прекрасная и милая традиция и еще один повод собрать всех, кого любишь! Давайте попробуем воссоздать традиционный День благодарения на украинской кухне.

Этот праздник сопровождается тщательной подготовкой, подают фирменные блюда, среди которых: клюквенный соус, подливка, зеленая фасоль, кукуруза, запеканка из сладкого картофеля, индейка и зефир. Хотя по традиции в День благодарения готовят индейку, сами американцы часто заменяют ее курятиной. Приготовим и мы курицу в стиле Дня благодарения.

Рецепт курицы Thanksgiving Day

Это гениальный рецепт курицы, запеченной в духовке. Он получается чрезвычайно ароматным и сочным благодаря мясу, которое приправлено особым способом.

Время: 2,5 часа

Порций: 4

Аппетитное празднование / Фото pexels

Ингредиенты:

целая курица весом 2-3 килограмма;

6 зубчиков чеснока;

100 грамм сливочного масла;

большая луковица;

свежая петрушка;

1 чайная ложка соли;

паприка, черный перец, по вкусу.

Приготовление:

Измельчите чеснок, затем разомните его с солью до образования каши. Смешайте чеснок с мягким сливочным маслом и паприкой, приправьте перцем и добавьте измельченную петрушку. Подложите руки под кожу курицы, начиная со стороны, отделяя ее от мяса на ножках и комках. Делать это нужно с осторожностью, чтобы не повредить кожу. Равномерно распределите под шкуркой приправленное сливочное масло. Приправьте курицу снаружи солью, перцем и паприкой, затем натрите дополнительную порцию сливочного масла сверху. Если вы хотите, чтобы курица держала хорошую форму, перевяжите ножки нитью, также на высоте груди. На дно кастрюли выложите ломтики лука, сверху уложите курицу. Выпекать нужно при 190 градусах около 1,5 часов пока курятина не станет темно-золотистой. Разделите ее кусочки. Подавайте на праздничный стол с соусом, приготовленным во время выпечки и другими блюдами.

Такая курятина будет прекрасно смаковать с картофельным пюре и горошком.