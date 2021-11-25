У цього свята достатньо древня історія, яка ведеться з 1620 року та корабля “Мейфлавер”. Саме на цьому судні англійці прибули на американську землю у нинішньому штаті Массачусетс. Майже ніхто із прибулих не зміг пережити сувору зиму й загинули від голоду та хвороб. Ті, що дожили до весни, почали працювати разом з індіанцями, які навчили їх займатися хліборобством на цій землі.
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Через рік після приїзду вони влаштували великий бенкет у вигляді свята — подяки за рясний та вдалий урожай. У святі також брала участь корінні американці. Таким чином День подяки став символом братерства, єдності та вдячності.
Атмосферне свято / Фото pexels
Це свято надзвичайно популярне у наші дні. Звичайно, відбулося це завдяки неймовірно атмосферним фільмам, де за великим столом збираються всі рідні та близькі, згадують рік, що минає і дякують за все. Родзинкою цього дня є святково прикрашений стіл. Це чудова та мила традиція і ще один привід зібрати всіх кого любиш! Спробуймо відтворити традиційний День подяки на українській кухні.
Це свято супроводжується ретельною підготовкою, подають фірмові страви, серед яких: журавлинний соус, підливка, зелена квасоля, кукурудза, запіканка із солодкої картоплі, індичка та зефір. Хоча за традицією на День подяки готують індичку, самі американці часто замінюють її на курятину. Приготуймо і ми курку у стилі Дня подяки.
Рецепт курятини Thanksgiving Day
Це геніальний рецепт курки, запеченої в духовці. Він виходить надзвичайно ароматним і соковитим завдяки м’ясу, яке приправлене в особливий спосіб.
Час: 2,5 години
Порцій: 4
Апетитне святкування / Фото pexels
Інгредієнти:
- ціла курка вагою 2-3 кілограми;
- 6 зубчиків часнику;
- 100 грам вершкового масла;
- велика цибулина;
- свіжа петрушка;
- 1 чайна ложка солі;
- паприка, чорний перець, до смаку.
Приготування:
- Подрібніть часник, потім розімніть його з сіллю до утворення каші.
- Змішайте часник з м’яким вершковим маслом та паприкою, приправте перцем і додайте подрібнену петрушку.
- Підкладіть руки під шкіру курки, починаючи з боку, відокремлюючи її від м’яса на ніжках і грудках. Робити це потрібно з обережністю, щоб не пошкодити шкіру.
- Рівномірно розподіліть під шкіркою приправлене вершкове масло. Приправте курку зовні сіллю, перцем і паприкою, потім натріть додатковою порцію вершкового масла зверху.
- Якщо ви хочете, щоб курка тримала гарну форму, перев’яжіть ніжки ниткою, також на висоті грудей.
- На дно каструлі викладіть скибочки цибулі, зверху покладіть курку. Випікати потрібно при 190 градусах близько 1,5 години поки курятина не стане темно-золотистою.
- Розділіть її шматочки. Подавайте на святковий стіл з соусом, приготованим під час випікання та іншими урочистими стравами.