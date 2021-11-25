У этого праздника достаточно древняя история, которая ведется с 1620 года и корабля "Мейфлавер". Именно на этом судне англичане прибыли на американскую землю в штате Массачусетс. Почти никто из прибывших не смог пережить суровую зиму и погиб от голода и болезней. Дожившие до весны начали работать вместе с индейцами, которые научили их заниматься земледелием на этой земле.
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Через год после приезда они устроили большой пир в виде праздника — благодарности за обильный и удачный урожай. В празднике также участвовали коренные американцы. Таким образом, День благодарения стал символом братства, единства и благодарности.
Атмосферный праздник / Фото pexels
Этот праздник очень популярен в наши дни. Конечно, произошло это благодаря невероятно атмосферным фильмам, где за большим столом собираются все родные и близкие, вспоминают уходящий год и благодарят за все. Изюминкой в этот день является празднично украшенный стол. Это прекрасная и милая традиция и еще один повод собрать всех, кого любишь! Давайте попробуем воссоздать традиционный День благодарения на украинской кухне.
Этот праздник сопровождается тщательной подготовкой, подают фирменные блюда, среди которых: клюквенный соус, подливка, зеленая фасоль, кукуруза, запеканка из сладкого картофеля, индейка и зефир. Хотя по традиции в День благодарения готовят индейку, сами американцы часто заменяют ее курятиной. Приготовим и мы курицу в стиле Дня благодарения.
Рецепт курицы Thanksgiving Day
Это гениальный рецепт курицы, запеченной в духовке. Он получается чрезвычайно ароматным и сочным благодаря мясу, которое приправлено особым способом.
Время: 2,5 часа
Порций: 4
Аппетитное празднование / Фото pexels
Ингредиенты:
- целая курица весом 2-3 килограмма;
- 6 зубчиков чеснока;
- 100 грамм сливочного масла;
- большая луковица;
- свежая петрушка;
- 1 чайная ложка соли;
- паприка, черный перец, по вкусу.
Приготовление:
- Измельчите чеснок, затем разомните его с солью до образования каши.
- Смешайте чеснок с мягким сливочным маслом и паприкой, приправьте перцем и добавьте измельченную петрушку.
- Подложите руки под кожу курицы, начиная со стороны, отделяя ее от мяса на ножках и комках. Делать это нужно с осторожностью, чтобы не повредить кожу.
- Равномерно распределите под шкуркой приправленное сливочное масло. Приправьте курицу снаружи солью, перцем и паприкой, затем натрите дополнительную порцию сливочного масла сверху.
- Если вы хотите, чтобы курица держала хорошую форму, перевяжите ножки нитью, также на высоте груди.
- На дно кастрюли выложите ломтики лука, сверху уложите курицу. Выпекать нужно при 190 градусах около 1,5 часов пока курятина не станет темно-золотистой.
- Разделите ее кусочки. Подавайте на праздничный стол с соусом, приготовленным во время выпечки и другими блюдами.