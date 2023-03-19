Вытирать кипяток с поверхности – не слишком приятное занятие. Иногда случается, что во время варки макарон стоит обернуться хотя бы на секунду, чтобы горячая вода уже оказалась на плитке.

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Предотвратить эту неприятность очень просто, для этого нужно знать всего несколько простых трюков.

Как избежать выкипания воды на плитку

Первый способ, которым следует воспользоваться – протереть края кастрюли, в которой мы готовим макароны, маслом. Масло гидрофобное, поэтому кипятку будет крайне тяжело преодолеть это препятствие и оказаться на плитке.

Контролировать кипяток очень легко / Фото Pixabay

Также можно добавить в кипяток небольшое количество любого масла. Она сделает кипяток менее "бурным", так что вам не придется вытирать горячую воду из плиты.

Если под рукой есть деревянная ложка – то добавлять в кастрюлю вообще ничего не придется. Надо просто поставить ее на край кастрюли. Она будет отталкивать бурные частицы воды и "протыкать" пузырьки воздуха.

Конечно, совет уменьшить огонь на минимум выглядит самым простым и логичным, но тогда нет гарантии, что макароны не разварятся и не станут вязкими.