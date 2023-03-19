Витирати кип'яток з поверхні – не надто приємне заняття. Інколи трапляється, що під час варіння макаронів варто обернутися бодай на секунду, щоб гаряча вода вже опинилася на плитці.

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Запобігти цій неприємності дуже просто, для цього потрібно знати лише кілька простих трюків.

Як запобігти википанню води на плитку

Перший спосіб, яким варто скористатися – протерти краї каструлі, в якій ми готуємо макарони, маслом. Масло гідрофобне, тому кип'ятку буде вкрай важко подолати цю перешкоду та опинитися на плитці.

Контролювати кип'яток дуже легко / Фото Pixabay

Також можна додати в окріп невелику кількість будь-якої олії. Вона зробить кип'яток менш "бурхливим", тож вам не доведеться витирати гарячу воду з плити.

Якщо ж під рукою є дерев'яна ложка – то додавати у каструлю взагалі нічого не доведеться. Потрібно просто поставити її на край каструлі. Вона буде відштовхувати бурхливі частинки води та "протикати" бульбашки повітря.

Звісно, порада зменшити вогонь на мінімум виглядає найпростішою та найлогічнішою, але тоді немає гарантії, що макарони не розваряться та не стануть в'язкими.