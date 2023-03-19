Укрощаем кипяток: как легко предотвратить выкипание воды во время варки макарон
Источник:haps
Часто случается, что во время варки макарон вода выкипает и оказывается на плитке. Предотвратить этот не слишком приятный процесс помогут очень простые трюки.
Вытирать кипяток с поверхности – не слишком приятное занятие. Иногда случается, что во время варки макарон стоит обернуться хотя бы на секунду, чтобы горячая вода уже оказалась на плитке.
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Предотвратить эту неприятность очень просто, для этого нужно знать всего несколько простых трюков.
Как избежать выкипания воды на плитку
Первый способ, которым следует воспользоваться – протереть края кастрюли, в которой мы готовим макароны, маслом. Масло гидрофобное, поэтому кипятку будет крайне тяжело преодолеть это препятствие и оказаться на плитке.
Контролировать кипяток очень легко / Фото Pixabay
Также можно добавить в кипяток небольшое количество любого масла. Она сделает кипяток менее "бурным", так что вам не придется вытирать горячую воду из плиты.
Если под рукой есть деревянная ложка – то добавлять в кастрюлю вообще ничего не придется. Надо просто поставить ее на край кастрюли. Она будет отталкивать бурные частицы воды и "протыкать" пузырьки воздуха.
Конечно, совет уменьшить огонь на минимум выглядит самым простым и логичным, но тогда нет гарантии, что макароны не разварятся и не станут вязкими.