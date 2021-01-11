Какие преимущества герметично упакованных продуктов и почему фасованная продукция в условиях пандемии коронавируса в Украине безопаснее для здоровья – мы попытались разобраться в этом вопросе.

Покупая продукты питания в магазинах и супермаркетах, видим, что они практически все упакованы. SmachnoNews рассказывает, как правильно выбирать упакованы продукты и чем они отличают от нефасованных.

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Прежде всего продукты питания должны быть упакованы с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. От фасовачной упаковки напрямую зависит, как долго и безопасно храниться продукты и не пострадает их качество.

Стоит отметить, что в пищевой промышленности производители той или иной продукции строго придерживаются всех норм герметично фасовачной упаковки. В частности, на большинстве предприятий фасовочные линии автоматизированы, поэтому риск получить некачественную продукцию – минимальный.

Лучший способ защиты различных пищевых продуктов – герметичная вакуумная упаковка, благодаря которой создается пространство без воздуха, исключает размножение вредных микроорганизмов.

Стоит отметить, что при выборе продуктов особое внимание обращайте на упаковку, срок годности и их состав.

Это дает множество преимуществ и условий хранения продуктов:

увеличение срока годности хранения продукта;

сохранение свойств аромата и вкуса продукта, например, при замораживании;

товарный вид продуктов;

защиту продуктов и товаров при перевозке и т. п.

Также стоит обратить внимание на то, что фасованная упаковка продуктов важна не только для их качественных характеристик, но и для внешнего вида. Поэтому важно использование брендированной упаковки. Конечно, такое фасовки повышает себестоимость продуктов, но в первую очередь защищает потребителей и повышает качество хранения продуктов в отличие от нефасовиних продуктов. Кроме того, помогает выделить продукт среди других.

Преимущества и условия хранения продуктов

Кроме того, многие продукты, например мясо, рыба, креветки в фасованной упаковке гарантирует пищевую безопасность и является дополнительной степенью защиты от внешних факторов:

защищает от излишней влаги, пыли, бактерий;

защищает от обветривания;

механических повреждений и т. п.

Итак, делайте правильный выбор, выбирая качественные продукты в герметичной упаковке, внимательно читайте маркировку на продукции и помните, что наше здоровье всегда зависит только от нас!