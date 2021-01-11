В чем преимущества фасованной продукции в эпоху COVID-19: детальное объяснение
Какие преимущества герметично упакованных продуктов и почему фасованная продукция в условиях пандемии коронавируса в Украине безопаснее для здоровья – мы попытались разобраться в этом вопросе.
Покупая продукты питания в магазинах и супермаркетах, видим, что они практически все упакованы. SmachnoNews рассказывает, как правильно выбирать упакованы продукты и чем они отличают от нефасованных.
Читайте также Почему курятина необходима в зимнем рационе: 7 причин
Прежде всего продукты питания должны быть упакованы с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. От фасовачной упаковки напрямую зависит, как долго и безопасно храниться продукты и не пострадает их качество.
Стоит отметить, что в пищевой промышленности производители той или иной продукции строго придерживаются всех норм герметично фасовачной упаковки. В частности, на большинстве предприятий фасовочные линии автоматизированы, поэтому риск получить некачественную продукцию – минимальный.
Лучший способ защиты различных пищевых продуктов – герметичная вакуумная упаковка, благодаря которой создается пространство без воздуха, исключает размножение вредных микроорганизмов.
Это дает множество преимуществ и условий хранения продуктов:
- увеличение срока годности хранения продукта;
- сохранение свойств аромата и вкуса продукта, например, при замораживании;
- товарный вид продуктов;
- защиту продуктов и товаров при перевозке и т. п.
Также стоит обратить внимание на то, что фасованная упаковка продуктов важна не только для их качественных характеристик, но и для внешнего вида. Поэтому важно использование брендированной упаковки. Конечно, такое фасовки повышает себестоимость продуктов, но в первую очередь защищает потребителей и повышает качество хранения продуктов в отличие от нефасовиних продуктов. Кроме того, помогает выделить продукт среди других.
Преимущества и условия хранения продуктов
Кроме того, многие продукты, например мясо, рыба, креветки в фасованной упаковке гарантирует пищевую безопасность и является дополнительной степенью защиты от внешних факторов:
- защищает от излишней влаги, пыли, бактерий;
- защищает от обветривания;
- механических повреждений и т. п.
Итак, делайте правильный выбор, выбирая качественные продукты в герметичной упаковке, внимательно читайте маркировку на продукции и помните, что наше здоровье всегда зависит только от нас!
Поделиться новостью