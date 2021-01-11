Які переваги герметично запакованих продуктів та чому фасована продукція в умовах пандемії коронавірусу в Україні безпечніша для здоров'я – ми спробували розібратися в цьому питанні.

Купуючи продукти харчування в магазинах та супермаркетах, бачимо, що вони практично всі упаковані. SmachnoNews розповідає, як правильно обирати запаковані продукти та чим вони відрізняють від нефасованих.

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Передусім продукти харчування повинні бути упаковані з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних норм. Від фасованого упакування безпосередньо залежить, як довго і безпечно зберігатимуться продукти і чи не постраждає їх якість.

Варто зазначити, що у харчовій промисловості виробники тієї чи іншої продукції суворо дотримуються усіх норм герметично фасованого упакування. Зокрема, на більшості підприємств фасувальні лінії автоматизовані, тому ризик отримати неякісну продукцію – мінімальний.

Найкращий спосіб захисту різних харчових продуктів – герметична вакуумна упаковка, завдяки якій створюється простір без повітря, що виключає розмноження шкідливих мікроорганізмів.

При виборі продуктів особливу увагу звертайте на упаковку, термін придатності та їхній склад.

Це дає безліч переваг для зберігання продуктів:

збільшення терміну придатності зберігання продукту;

збереження властивостей аромату і смаку продукту, наприклад, при заморожуванні;

товарний вигляд продуктів;

захист продуктів і товарів при перевезенні тощо.

Також варто звернути увагу на те, що фасування продуктів важливе не тільки їхні якісні характеристики, але і зовнішній вигляд. Не останню роль відіграє також використання брендованої упаковки. Звісно, таке фасування підвищує собівартість продуктів, але натомість захищає споживачів та підвищує якість зберігання продуктів на відміну від нефасованих продуктів. Крім того, допомагає вирізнити продукт з-поміж інших.

Переваги і умови зберігання продуктів

Крім того, упакування м'яса, риби, креветок тощо гарантує харчову безпеку і є додатковим ступенем захисту від зовнішніх факторів:

захищає від зайвої вологи, пилу, бактерій;

захищає від обвітрювання;

механічних пошкоджень тощо.

Отже, робіть правильний вибір, купуючи якісні продукти в герметичній упаковці, уважно читайте маркування на продукції та пам’ятайте, що наше здоров’я завжди залежить тільки від нас!