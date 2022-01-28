Это блюдо идеально подходит в прохладные дни и вечера, которых так много зимой. Традиционный рецепт этого блюда не сложен, а ингредиенты – далеки от категории изысков. Именно простота и очаровывает в этом блюде.

Стоит внимания Что на столах у знаменитостей: какого рациона придерживаются голливудские актеры

По желанию в этот суп можно добавить тертый суп или яйцо. Впрочем, каждая хозяйка всегда найдет, как усовершенствовать любой рецепт.

Рецепт чесночного супа

Время: 1 час
Порций: 2

Пикантная изюминка / Фото Free Recipe Network

Ингредиенты:

  • большая головка чеснока;
  • шесть картофелин;
  • 1 литр куриного бульона;
  • багет; специи (соль, перец, лавровый лист).

Приготовление:

  1. Картофель почистите и нарежьте кубиками.
  2. Чеснок очистите от шелухи и измельчите или протисните через пресс.
  3. В кастрюлю с толстым дном налейте немного растительного масла, добавьте картофель и помешивайте пять минут.
  4. Затем добавьте в картофель чеснок и некоторое время помешивайте. Не жарьте слишком долго, чтобы он не подгорел.
  5. Позже содержимое кастрюли заливаем водой или бульоном с лавровым листом и варим пол часа.
  6. Тем временем приготовьте гренки из багета или булочек: просто нарежьте хлеб ломтиками и осторожно поджарьте на сухой сковороде.
  7. Подавайте суп горячим с гренками. В конце приготовления достаточно приправить чесночный суп солью и перцем.
  8. Подавать сытное блюдо можно – как сказано в оригинале – не только с гренками, но и с творогом или яйцом.