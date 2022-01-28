Это блюдо идеально подходит в прохладные дни и вечера, которых так много зимой. Традиционный рецепт этого блюда не сложен, а ингредиенты – далеки от категории изысков. Именно простота и очаровывает в этом блюде.

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По желанию в этот суп можно добавить тертый суп или яйцо. Впрочем, каждая хозяйка всегда найдет, как усовершенствовать любой рецепт.

Рецепт чесночного супа

Время: 1 час

Порций: 2

Пикантная изюминка / Фото Free Recipe Network

Ингредиенты:

большая головка чеснока;

шесть картофелин;

1 литр куриного бульона;

багет; специи (соль, перец, лавровый лист).

Приготовление: