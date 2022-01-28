Ця страва ідеально підходить у прохолодні дні та вечори, яких так багато взимку. Традиційний рецепт цієї страви не складний, а інгредієнти – далекі від категорії вишуканостей. Саме простота і зачаровує у цій страві.
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За бажанням у цей суп можна додати тертий суп або яйце. Втім, кожна господиня завжди знайде, як вдосконалити будь-який рецепт.
Рецепт часникового супу
Час: 1 година
Порцій: 2
Пікантна родзинка / Фото Free Recipe Network
Інгредієнти:
- велика головка часнику;
- шість картоплин;
- 1 літр курячого бульйону;
- багет;
- спеції (сіль, перець, лавровий лист).
Приготування:
- Картоплю почистіть і наріжте кубиками.
- Часник очистіть від лушпиння та подрібніть його або протисніть через прес.
- У каструлю з товстим дном налийте трохи олії, додайте картоплю і помішуйте п’ять хвилин.
- Потім додайте до картоплі часник і деякий час помішуйте. Не смажте занадто довго, щоб він не підгорів.
- Пізніше вміст каструлі заливаємо водою або бульйоном з лавровим листом і варимо пів години.
- Тим часом приготуйте грінки з багета або булочок: просто наріжте хліб скибочками і обережно підсмажте на сухій сковороді.
- Подавайте суп гарячим із грінками.
- В кінці приготування досить приправити часниковий суп сіллю і перцем. Подавати ситне блюдо можна – як сказано в оригіналі – не тільки з грінками, але і з сиром або яйцем.