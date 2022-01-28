Прекрасно согреет зимой: готовим чесночный суп
28 января 2022 , 21:16Читати новину українською
Источник:interia
Чесночный суп – аппетитное блюдо, способное спасти от простуды. Он очень популярен в Польше и Чехии и должен понравиться всем, кто любит пикантный вкус!
Это блюдо идеально подходит в прохладные дни и вечера, которых так много зимой. Традиционный рецепт этого блюда не сложен, а ингредиенты – далеки от категории изысков. Именно простота и очаровывает в этом блюде.
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По желанию в этот суп можно добавить тертый суп или яйцо. Впрочем, каждая хозяйка всегда найдет, как усовершенствовать любой рецепт.
Рецепт чесночного супа
Время: 1 час
Порций: 2
Ингредиенты:
- большая головка чеснока;
- шесть картофелин;
- 1 литр куриного бульона;
- багет; специи (соль, перец, лавровый лист).
Приготовление:
- Картофель почистите и нарежьте кубиками.
- Чеснок очистите от шелухи и измельчите или протисните через пресс.
- В кастрюлю с толстым дном налейте немного растительного масла, добавьте картофель и помешивайте пять минут.
- Затем добавьте в картофель чеснок и некоторое время помешивайте. Не жарьте слишком долго, чтобы он не подгорел.
- Позже содержимое кастрюли заливаем водой или бульоном с лавровым листом и варим пол часа.
- Тем временем приготовьте гренки из багета или булочек: просто нарежьте хлеб ломтиками и осторожно поджарьте на сухой сковороде.
- Подавайте суп горячим с гренками. В конце приготовления достаточно приправить чесночный суп солью и перцем.
- Подавать сытное блюдо можно – как сказано в оригинале – не только с гренками, но и с творогом или яйцом.