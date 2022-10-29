Такой мармелад является идеальным дополнением к сыру. Количество сахара зависит от сладости яблок: к кислым яблокам следует добавить больше солода. В кастрюлю с яблоками можно положить кусочек корицы, если вы любите ее аромат.
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Рецепт яблочно-кофейного джема
Время: 90 минут
Порций: 2 литровые банки
Прекрасное сочетание / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 1,2 килограмма яблок;
- 350 грамм сахара;
- 6 – 7 чайных ложек свежемолотого кофе;
- 1 лимон.
Приготовление:
- Насыпьте кофе в чашку, залейте крутым кипятком. Дайте 5 минут настояться. Затем пропустите напиток через мелкое ситечко.
- Натрите лимонную цедру и выдавите сок.
- Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками (можно натереть на крупной терке). Уложите в кастрюлю, добавьте сахар, кофе, лимонный сок и лимонную цедру.
- Варите примерно 35 – 45 минут. Если яблоки выделили много сока, это время нужно увеличить и прогреть несколько минут на сильном огне помешивая, чтобы не подгорело.
- Если кусочки яблок слишком велики и вы хотите получить идеально однородную консистенцию, взбейте все ручным блендером. Если по истечении этого времени мармелад станет слишком редким, варите его дольше, чтобы испарилась лишняя вода.
- Переложите блюдо в банки, закрутите крышкой и пастеризуйте как другие консервы (нагревая в кастрюле с водой или в духовке). Если вы используете джем сразу, дайте ему остыть и поставьте в холодильник на 4 – 5 дней.