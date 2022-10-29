Такий мармелад є ідеальним доповненням до сиру. Кількість цукру залежить від солодкості яблук: до кислих яблук варто додати більше солоду. У каструлю з яблуками можна покласти шматочок кориці, якщо ви полюбляєте її аромат.

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Рецепт яблучно-кавового джему

Час: 90 хвилин

Порцій: 2 літрові банки

Прекрасне поєднання / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

1,2 кілограма яблук;

350 грамів цукру;

6 – 7 чайних ложок свіжозмеленої кави;

1 лимон.

Приготування: