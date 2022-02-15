Кулинария против весенней хандры: как приготовление еды помогает побеждать стресс

Ученые признали готовку эффективным способом борьбы со стрессом. Работая на кухне, мы ставим перед собой четкую цель и задействуем все органы чувств. Что это дает – дізнайтеся далі.

Стрессом человеческий организм реагирует на физические, умственные или эмоциональные вызовы, стараясь избежать опасности. Длительный стресс грозит серьезными заболеваниями. Приготовление же еды концентрирует наш ум на конкретной, а главное – достижимой цели, отвлекая от вредных навязчивых мыслей. Иначе говоря, на кухне нам стрессовать просто некогда!

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Нашей энергией управляют… руки!

Работа руками помогает управлять энергией уникальным образом, поскольку позволяет активировать осязание и стимулировать кровообращение, что очень важно для нивелирования химических изменений, которые вызывает длительный стресс.

Еще одно преимущество приготовления пищи заключается в том, что она стимулирует пять органов чувств, что приводит к улучшению ваших сенсорных и когнитивных способностей, поскольку соблюдение рецепта, измерение ингредиентов, смешивание, внимание ко времени и приготовление и даже дегустация помогают развивать неврологические навыки.

Невероятное занятие / Фото unsplash

Приготовление пищи – это полезная деятельность

Также было замечено, что приготовление пищи улучшает самооценку и настроение, поскольку вкушение пищи, приготовленной собственноручно, вызывает чувство удовольствия, повышающее уровень серотонина в крови.

Наблюдение за ощутимым результатом нашей работы является доказательством наших способностей, что помогает нам по-другому оценивать свои способности.

Работа для души / Фото unsplash

Кухня позволяет нам проводить время с теми, кого мы любим

Приготовление пищи может быть отличным занятием для семьи или компании друзей. Самое приготовление блюд может быть очень веселым. Однако если вы отдаете самостоятельности – нет никаких проблем.

Кулинария – это акт любви, поскольку через эту деятельность вы проявляете приверженность к себе и своим близким, а плод ваших усилий является живым доказательством этого утверждения.