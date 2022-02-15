Стрес – це реакція людського організму на фізичні, розумові чи емоційні виклики, що допомагає уникнути небезпеки. Тривалий стрес може призвести до серйозних захворювань. Приготування їжі дозволяє розуму мати чітку мету, яка веде до стану концентрації та не дасть розуму блукати в непотрібних думках.

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Направляйте свою енергію за допомогою діяльності на кухні

Робота руками допомагає керувати енергією унікальним чином, оскільки дозволяє активувати відчуття дотику та стимулювати кровообіг, що дуже важливо для нівелювання хімічних змін, які викликає тривалий стрес.

Ще одна перевага приготування їжі полягає в тому, що вона стимулює п’ять органів чуття, що призводить до покращення ваших сенсорних і когнітивних здібностей, оскільки дотримання рецепту , вимірювання інгредієнтів, змішування, увага до часу та приготування і навіть дегустація допомагають розвивати неврологічні навички.

Неймовірне заняття / Фото unsplash

Приготування їжі – це корисна діяльність

Також було помічено, що приготування їжі покращує самооцінку та настрій, оскільки куштування їжі, приготовленої власноруч, викликає відчуття задоволення, яке підвищує рівень серотоніну в крові.

Спостереження за відчутним результатом нашої роботи є доказом наших здібностей, що допомагає нам по-іншому оцінювати свої здібності.

Робота для душі / Фото unsplash

Кухня дозволяє нам проводити час з тими, кого ми любимо

Приготування їжі може бути відмінним заняттям для сім’ї чи компанії друзів. Саме приготування страв може бути дуже веселим. Однак, якщо ви віддаєте самостійності – немає жодних проблем.

Кулінарія – це акт любові, оскільки через цю діяльність ви виявляєте прихильність до себе та своїх близьких, а плід ваших зусиль є живим доказом цього твердження.