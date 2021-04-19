Владимир Ярославский продолжает знакомить нас с миром кулинарии, и сегодня поговорим о термине пресолтинг.

Украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграме интересными советами относительно приготовления сочных блюд методом пресолтинг.

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Именно благодаря популярной технологии пресолтинг блюда получаются заметно более сочными. А что же такое прессолтинг, расскажем прямо сейчас!

Пресолтинг – это выдержка мяса, птицы или рыбы в солевом растворе. Благодаря пресолтингу белок набухает и поглощает в себя больше воды. В процессе приготовления температура снижается на несколько градусов, и получается очень сочное блюдо.

Хочу заметить, что пресолтинг не годится для мраморного мяса. Технология меняет кислотность, а изометрическая точка (когда белок не набухает в подсоленной воде) снижается до нуля,

– отметил Владимир Ярославский.

Чтобы удачно приготовить блюдо, нужно правильно подобрать пропорции в нем. Шеф-повар рекомендует брать 30 – 35 граммов соли на 1 литр фильтрованной воды.

Выдерживать блюдо порционно или целыми кусками 4 – 8 часов. Время зависит от выбранного вами основного ингредиента. Если это курятина или утка – обязательно нарежьте их на отдельные порции.