Мука, какао, шоколад, сахарная пудра, желатин и сухофрукты – как правильно хранить эти продукты в домашних условиях, чтобы продлить срок годности ингредиентов, рассказывает кондитер Лиза Глинская.

Успешный кондитер, автор кулинарных книг Лиза Глинская поделилась с читателями советами по правильному хранению кондитерских ингредиентов дома.

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Лиза Глинская уверяет, что все кондитерские ингредиенты нужно правильно хранить, чтобы они не портились и ненароком не испортили вашу выпечку.

Мука



Правильное хранение муки

Муку нужно хранить в сухом и чистом месте, без запахов, ведь ей свойственно впитывать в себя ароматы. Лучше всего для хранения муки выбирать отдельную полку.

Также хорошо хранить муку в мешочках из ткани или стеклянных банках.

Шоколад



Различные виды шоколада

У какао масла также есть свойство впитывать запахи, поэтому хранить его нужно в плотно закрытой упаковке или пищевом контейнере.

Также шоколад не любит прямых солнечных лучей и света – он может посветлеть и горчить. Храните шоколад в темном и прохладном месте.

Помните, что шоколад нельзя хранить в холодильнике.

Какао



Какао в банке

Какао, как и шоколад, нужно хранить в темном и прохладном месте без попадания солнечных лучей. Какао не любит влагу, ведь в нем могут появляться комочки. Ему тоже свойственно впитывать в себя запахи, поэтому не храните его рядом с другими продуктами с ярко выраженными ароматами.

Желатин и агар-агар



Виды желатина

Чтобы продлить срок годности желатина и агара храните его в сухой стеклянной таре с плотно закрытой крышкой. Желательно в темном и сухом месте.

Сахарная пудра



Как хранить сахарную пудру

Сахарную пудру следует хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от света в плотно закрытой упаковке. Не храните сахарную пудру во влажном месте с другими продуктами с сильным запахом.

Орехи и сухофрукты



Микс орехов и сухофруктов

Ореха и сухофрукты не любят сырость и влагу, солнечные лучи и высокую температуру. Храните их в темном и сухом месте, лучше в отдельных контейнерах.