Володимир Ярославський продовжує знайомити нас зі світом кулінарії та сьогодні поговоримо про термін пресолтинг.

Український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився із читачами на своїй сторінці в інстаграм цікавими порадами, щодо приготування соковитих страв методом пресолтинг.

Читайте також Як правильно зберігати кондитерські інгредієнти розповідає Ліза Глінська

Саме завдяки популярній технології пресолтинг страви виходять помітно соковитіші. А що ж таке пресолтинг розповімо прямо зараз!

Пресолтинг – це витримка м'яса, птиці чи риби у сольовому розчині. Завдяки пресолтингу білок набухає та поглинає у себе більше води. В процесі приготування температура знижується на кілька градусів, та виходить дуже соковита страва.

Хочу зауважити, що пресолтинг не годиться для мармурового м'яса. Технологія змінює кислотність, а ізометрична точка (коли білок не набухає у підсоленій воді) знижується до нуля, – відзначив Володимир Ярославський.

Щоб вдало приготувати страву потрібно правильно підібрати пропорції у ній. Шеф-кухар рекомендує брати 30 – 35 грамів солі на 1 літр фільтрованої води.

Витримувати страву порційно або цілими шматками 4 – 8 годин. Час залежить від обраного вами основного інгредієнта. Якщо це курятина чи качка – обов'язково наріжте їх на окремі порції.