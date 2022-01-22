Рецепт запеченной курицы в чесночном маринаде

  • Время: 85 минут
  • Порции: 4

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Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Очистите головку чеснока и разрежьте пополам горизонтально через середину крест-накрест.
  2. Разогрейте духовку до 220 градусов. Укройте противень фольгой или слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.
  3. Обсушите тушку бумажными полотенцами.
  4. Смешайте оливковое масло, растопленное сливочное масло, вино и сок половины лимона, полейте маринадом на курицу, под кожу и внутри. Обильно приправьте курицу снаружи и внутри солью, черным молотым перцем. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой.

Фото Cafe delites

  1. Натрите курицу измельченным чесноком.
  2. Нафаршируйте тушку головкой чеснока (выложите в куриную полость вместе с веточками розмарина и выжатой половинкой лимона).
  3. Связать ножки тушки кухонной нитью или жгутом.


Фото Cafe delites

  1. Положите тушку грудкой вверх в форму для запекания. Запекайте 75 – 80 минут, смазывая соком, который будет выделяться во время приготовления.
  2. Достаньте из духовки, накройте фольгой и дайте постоять 10 минут перед подачей.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте блюдо, полив соком и половиной лимона.

Приятного аппетита!