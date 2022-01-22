Рецепт запеченої курки в часниковому маринаді
- Час: 85 хвилин
- Порції: 4
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Фото Cafe delites
Приготування:
- Очистіть головку часнику і розріжте навпіл горизонтально через середину хрест-навхрест.
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Вкрийте деко фольгою або злегка змастіть форму для запікання олією.
- Обсушіть тушку паперовими рушниками.
- Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, вино і сік половини лимона, полийте маринадом на курку, під шкіру та всередині. Рясно приправте курку зовні і всередині сіллю, чорним меленим перцем. Посипте дрібно нарізаною петрушкою.
Фото Cafe delites
- Натріть курку подрібненим часником.
- Нафаршируйте тушку головкою часнику (викладіть в курячу порожнину разом з гілочками розмарину і вичавленої половинкою лимона).
- Зв’яжіть ніжки тушки кухонною ниткою або джгутом.
Фото Cafe delites
- Покладіть тушку грудкою догори у форму для запікання. Запікайте 75 – 80 хвилин, змащуючи її соком, що виділятиметься під час приготування.
- Дістаньте з духовки, накрийте фольгою і дайте постояти 10 хвилин перед подачею.
Фото Cafe delites
- Подавайте страву поливши соком та половиною лимона.
Смачного!