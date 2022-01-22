Запечена курка з часником, хрумкою скоринкою і соковитим м'ясом стане справжньою насолодою для всієї родини! Немає нічого кращого за просту у приготуванні курочку. Особливо, якщо запікати її з часником, розмарином, петрушкою, лимоном і білим вином.