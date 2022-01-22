Рецепт запеченої курки в часниковому маринаді

  • Час: 85 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Очистіть головку часнику і розріжте навпіл горизонтально через середину хрест-навхрест.
  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Вкрийте деко фольгою або злегка змастіть форму для запікання олією.
  1. Обсушіть тушку паперовими рушниками.
  1. Змішайте оливкову олію, розтоплене вершкове масло, вино і сік половини лимона, полийте маринадом на курку, під шкіру та всередині. Рясно приправте курку зовні і всередині сіллю, чорним меленим перцем. Посипте дрібно нарізаною петрушкою.

Фото Cafe delites

  1. Натріть курку подрібненим часником.
  1. Нафаршируйте тушку головкою часнику (викладіть в курячу порожнину разом з гілочками розмарину і вичавленої половинкою лимона).
  1. Зв’яжіть ніжки тушки кухонною ниткою або джгутом.


Фото Cafe delites

  1. Покладіть тушку грудкою догори у форму для запікання. Запікайте 75 – 80 хвилин, змащуючи її соком, що виділятиметься під час приготування.
  1. Дістаньте з духовки, накрийте фольгою і дайте постояти 10 хвилин перед подачею.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте страву поливши соком та половиною лимона.

Смачного!