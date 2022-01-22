Превзойдет любую курицу на гриле: запекаем в духовке и в чесночном маринаде

18:01

Запеченная курица с чесноком, хрустящей корочкой и сочным мясом станет настоящим наслаждением для всей семьи! Нет ничего лучше простой в приготовлении курочки. Особенно если запекать ее с чесноком, розмарином, петрушкой, лимоном и белым вином.