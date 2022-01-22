Превзойдет любую курицу на гриле: запекаем в духовке и в чесночном маринаде
22 января 2022 , 18:01Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Запеченная курица с чесноком, хрустящей корочкой и сочным мясом станет настоящим наслаждением для всей семьи! Нет ничего лучше простой в приготовлении курочки. Особенно если запекать ее с чесноком, розмарином, петрушкой, лимоном и белым вином.
Рецепт запеченной курицы в чесночном маринаде
- Время: 85 минут
- Порции: 4
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Фото Cafe delitesИнгредиенты:
– 2 килограмма куриной тушки;
– ¼ стакана сливочного масла (растопленного);
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– ¼ стакана белого сухого вина;
– 1 лимон;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 головка чеснока;
– 3 свежих веточка розмарина.
Приготовление:
- Очистите головку чеснока и разрежьте пополам горизонтально через середину крест-накрест.
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Укройте противень фольгой или слегка смажьте форму для запекания растительным маслом.
- Обсушите тушку бумажными полотенцами.
- Смешайте оливковое масло, растопленное сливочное масло, вино и сок половины лимона, полейте маринадом на курицу, под кожу и внутри. Обильно приправьте курицу снаружи и внутри солью, черным молотым перцем. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
Фото Cafe delites
- Натрите курицу измельченным чесноком.
- Нафаршируйте тушку головкой чеснока (выложите в куриную полость вместе с веточками розмарина и выжатой половинкой лимона).
- Связать ножки тушки кухонной нитью или жгутом.
Фото Cafe delites
- Положите тушку грудкой вверх в форму для запекания. Запекайте 75 – 80 минут, смазывая соком, который будет выделяться во время приготовления.
- Достаньте из духовки, накройте фольгой и дайте постоять 10 минут перед подачей.
Фото Cafe delites
- Подавайте блюдо, полив соком и половиной лимона.
Приятного аппетита!