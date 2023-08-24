Аджика – абхазская острая ароматная паста, имеющая универсальное применение. На ее основе можно приготовить разнообразные блюда, а это просто невероятный соус к мясу или жареному картофелю. Приготовьте аджику с яблоками – и не пожалеете.

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Рецепт аджики с яблоками

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Прекрасное сочетание / Фото moje gotowanie

Приготовление:

  • Чтобы приготовить аджик, тщательно вымойте все овощи и яблоки. Яблоки почистите, удалите сердцевину.
  • Из перца удалите семена и белые прожилки.
  • Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры.
  • Чеснок также очистите.
  • Размельчите все овощи блендером, а еще лучше воспользуйтесь мясорубкой.
  • Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте туда подсолнечное масло.
  • Опустите овощную массу в кастрюлю.
  • Насыпьте в кастрюлю соль и сахар, перемешайте деревянной ложкой.
  • Выставьте емкость на огонь и варите пол часа, постоянно помешивая ложкой.
  • Предварительно стерилизуйте банки и крышки. Аджику удобнее заготавливать в небольших емкостях. Горячую аджику разлейте по банкам и плотно закройте.
  • Переверните банки и накройте пледом до охлаждения.