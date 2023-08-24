Аджика – абхазская острая ароматная паста, имеющая универсальное применение. На ее основе можно приготовить разнообразные блюда, а это просто невероятный соус к мясу или жареному картофелю. Приготовьте аджику с яблоками – и не пожалеете.

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Рецепт аджики с яблоками

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Прекрасное сочетание / Фото moje gotowanie

Ингредиенты:

– 500 грамм помидоров;

– 150 грамм яблок;

– 150 грамм болгарского перца;

– 30 грамм чеснока;

– 2 острых перца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 чайной ложечки соли;

– 4 столовые ложки подсолнечного масла.

Приготовление:

Чтобы приготовить аджик, тщательно вымойте все овощи и яблоки. Яблоки почистите, удалите сердцевину.

Из перца удалите семена и белые прожилки.

Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры.

Чеснок также очистите.

Размельчите все овощи блендером, а еще лучше воспользуйтесь мясорубкой.

Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте туда подсолнечное масло.

Опустите овощную массу в кастрюлю.

Насыпьте в кастрюлю соль и сахар, перемешайте деревянной ложкой.

Выставьте емкость на огонь и варите пол часа, постоянно помешивая ложкой.

Предварительно стерилизуйте банки и крышки. Аджику удобнее заготавливать в небольших емкостях. Горячую аджику разлейте по банкам и плотно закройте.

Переверните банки и накройте пледом до охлаждения.

Воспользуйтесь этими рецептами вкусных консервированных помидоров и точно не прогадаете.