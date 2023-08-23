Аджика – абхазька гостра ароматна паста, яка має універсальне застосування. На її основі можна приготувати різноманітні страви, а ще це просто неймовірний соус до м'яса чи смаженої картоплі. Приготуйте аджику з яблуками – і не пошкодуєте.
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Рецепт аджики з яблуками
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Чудове поєднання / Фото moje gotowanie
Приготування:
- Щоб приготувати аджику, ретельно вимийте всі овочі та яблука. Яблука почистіть, видаліть серцевину.
- З перцю видаліть насіння та білі прожилки.
- Помідори бланшуйте та очистіть від шкірки.
- Часник також очистіть.
- Подрібніть всі овочі блендером, а ще краще скористайтеся м’ясорубкою.
- Візьміть каструлю з товстим дном та налийте туди соняшникову олію.
- Опустіть овочеву масу у каструлю.
- Насипте в каструлю сіль і цукор, перемішайте дерев'яною ложкою.
- Виставте ємкість на вогонь і варіть пів години, постійно помішуючи ложкою.
- Попередньо стерилізуйте банки і кришки. Аджику зручніше заготовлювати в невеликих ємностях. Гарячу аджику розлийте по банках і щільно закрийте.
- Переверніть банки і накрийте пледом до охолодження.