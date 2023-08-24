Простой рецепт вкусной закрутки: аджика с яблоками и помидорами на зиму
24 августа 2023, 19:41Читати новину українською
Источник:world recipes
Яблоки и помидоры – это топовое сочетание для вкусной консервации на зиму. А еще это блюдо так просто готовить!
Аджика – абхазская острая ароматная паста, имеющая универсальное применение. На ее основе можно приготовить разнообразные блюда, а это просто невероятный соус к мясу или жареному картофелю. Приготовьте аджику с яблоками – и не пожалеете.
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Рецепт аджики с яблоками
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 500 грамм помидоров;
– 150 грамм яблок;
– 150 грамм болгарского перца;
– 30 грамм чеснока;
– 2 острых перца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1,5 чайной ложечки соли;
– 4 столовые ложки подсолнечного масла.
Приготовление:
- Чтобы приготовить аджик, тщательно вымойте все овощи и яблоки. Яблоки почистите, удалите сердцевину.
- Из перца удалите семена и белые прожилки.
- Помидоры бланшируйте и очистите от кожуры.
- Чеснок также очистите.
- Размельчите все овощи блендером, а еще лучше воспользуйтесь мясорубкой.
- Возьмите кастрюлю с толстым дном и налейте туда подсолнечное масло.
- Опустите овощную массу в кастрюлю.
- Насыпьте в кастрюлю соль и сахар, перемешайте деревянной ложкой.
- Выставьте емкость на огонь и варите пол часа, постоянно помешивая ложкой.
- Предварительно стерилизуйте банки и крышки. Аджику удобнее заготавливать в небольших емкостях. Горячую аджику разлейте по банкам и плотно закройте.
- Переверните банки и накройте пледом до охлаждения.