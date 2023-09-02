Аджика – це гострий соус, який має в собі глибокий смак і аромат, він є характерною стравою для східної кухні. Ви легко можете приготувати його вдома за допомогою нашого простого рецепту.

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Рецепт гострої аджики

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 2 літри

Неперевершено смачно / Фото lady kitchen

Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 1 кілограм червоного перцю;

– 1 – 2 перцю чилі;

– 2 цибулини;

– 150 грамів часнику;

– пів кілограма моркви;

– пів кілограма яблук;

– пів склянки оцту;

– пів склянки цукру;

– 4 чайні ложки солі;

– чверть склянки оливкової олії;

– спеції: по 1 чайній ложці коріандру, пів чайної ложки гострого перцю, меленого чорного перцю і за бажанням шафрану.

Приготування:

Спочатку підготуйте овочі: бланшуйте помідори (наприклад, опустіть їх на хвилину в окріп), очистіть від шкірки, наріжте четвертинками, видаліть плодоніжки та насіння.

М'якоть наріжте кубиками.

Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками.

Очистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте.

Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука.

Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно нашаткуйте, а моркву натріть на тертці з великими отворами.

Яблука наріжте шматочками і видаліть серцевину.

Покладіть усі овочі на дно великої каструлі й, накривши кришкою, доведіть до кипіння на сильному вогні. Не забудьте регулярно помішувати.

Після закипання додайте добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції.

Перемішайте, накрийте кришкою та готуйте приблизно 1 годину. Час від часу помішуйте овочі під час варіння.

Подрібніть овочі за допомогою товкачки для картоплі або перемеліть їх у кухонному комбайні на дрібні шматочки та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи меншому вогні, час від часу помішуючи.

Зніміть кришку і готуйте приблизно 1 годину, знову періодично помішуючи.

Гарячий соус розлийте в ошпарені і сухі банки, закрийте чистими і сухими кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.

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