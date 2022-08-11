Как приготовить ароматное масло для блюд: рецепт с чесноком от Николая Люлька
11 августа 2022 , 18:02Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Благодаря ароматному маслу ваши блюда всегда будут полны нужными нотками чеснока, свежих трав и специй. А как оно вкусно, можно просто мокать хлеб и есть.
Готовим ароматное масло для ваших блюд, идеально подойдет для мясных, рыбных или овощных блюд. Благодаря своему аромату, чтобы вы не готовили – блюда получатся просто удивительными. Кстати, на нем можно жарить гренки или тосты.
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Храните ароматное масло в холодильнике около недели.
Рецепт ароматного масла
- Время: 5 минут
- Порции: 2
– 1 головка чеснока;
– 4 веточки свежего розмарина;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 г оливкового масла.
Приготовление:
- Срежьте с головки чеснока ровный край, чтобы все зубчики остались в головке, но без кончиков. Переложите его в одноразовую форму или в специальную, если будете готовить в духовке.
- Положите в чеснок свежие веточки розмарина, влейте оливковое и сливочное масло.
- Отправьте все на электрический гриль или в духовку, разогретую до 200 – 220 градусов на 5 минут. Также его можно приготовить в сотейнике на медленном огне.
- Как только все проварится, чеснок размякнет – ароматное масло готово.
Приятного тебе аппетита!