Готовим ароматное масло для ваших блюд, идеально подойдет для мясных, рыбных или овощных блюд. Благодаря своему аромату, чтобы вы не готовили – блюда получатся просто удивительными. Кстати, на нем можно жарить гренки или тосты.

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Храните ароматное масло в холодильнике около недели.

Рецепт ароматного масла

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 головка чеснока;

– 4 веточки свежего розмарина;

– 200 граммов сливочного масла;

– 100 г оливкового масла.

Приготовление:

Срежьте с головки чеснока ровный край, чтобы все зубчики остались в головке, но без кончиков. Переложите его в одноразовую форму или в специальную, если будете готовить в духовке.

Положите в чеснок свежие веточки розмарина, влейте оливковое и сливочное масло.

Отправьте все на электрический гриль или в духовку, разогретую до 200 – 220 градусов на 5 минут. Также его можно приготовить в сотейнике на медленном огне.

Как только все проварится, чеснок размякнет – ароматное масло готово.

Приятного тебе аппетита!