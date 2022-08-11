Готуємо ароматне масло для ваших страв, яке ідеально підійде для м'ясних, рибних чи овочевих страв. Завдяки своєму аромату, щоб ви не готували – страви вийдуть просто надзвичайними. До речі, на ньому також можна смажити грінки чи тости.
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Зберігайте ароматне масло в холодильнику близько тижня.
Рецепт ароматного масла
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Зріжте з головки часнику рівний край, щоб всі зубчики залишилися в голівці, але без кінчиків. Перекладіть його в одноразову форму або в жаротривку, якщо готуватимете в духовці.
- Покладіть до часнику свіжі гілочки розмарину, влийте оливкову олію та вершкове масло.
- Відправте все на електричний гриль, або в духовку розігріту до 200 – 220 градусів на 5 хвилин. Також його можна приготувати в сотейнику на повільному вогні.
- Як тільки все провариться, часник розм'якне – ароматне масло готове.
Смачного!