Сколько времени выпекать бисквит: практический и простой рецепт
Источник:Kwestia smaku
Бисквит – это очень универсальная основа для торта, которая сочетается практически с любым кремом. Как его готовить и сколько времени выпекать – это знание, которое пригодится каждой хозяйке.
Рыхлый и нежный – таким должен быть идеальный бисквит. Украшенный фруктами, взбитыми сливками или желе он станет предметом гордости на вашем столе.
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Все зависит от ингредиентов
Каждый повар может ответить на этот вопрос по-разному. И каждый может оказаться прав, ведь от вида и количества используемых ингредиентов зависит, сколько времени выпекать бисквит. В некоторых случаях это займет всего 20 минут, в других – около часа.
Основной критерий, по которому можно определить время запекания – это количество используемых в рецепте яиц.Сколько времени выпекать бисквит:
- 3 яйца – 20 минут;
- 4 яйца – 25 минут;
- 5 яиц – 40 минут;
- 6 яиц – 45 минут;
- 7 яиц – 45 – 50 минут;
- 8 яиц – 50 – 55 минут.
Рецепт бисквита
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 7 яиц комнатной температуры;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 50 грамм крахмала.
Приготовление:
- Дно формы диаметром 26 сантиметров застелите бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов (верх и низ без конвекции).
- Белки взбейте до крепкой пены, затем по ложке добавьте сахар, тщательно взбейте, пока сахар полностью не растворится и не получится густая блестящая пена.
- Продолжайте помешивать, постепенно добавьте желтки.
- Взбивайте еще 5 минут, пока пена не станет очень пышной и густой.
- Пшеничную муку, разрыхлитель и крахмал просейте в отдельную миску и перемешайте.
- Добавьте полученную смесь в сбитую массу, желательно через сито и тремя порциями, каждый раз коротко перемешивая на очень низкой скорости миксера или осторожно перемешивая ложкой до соединения ингредиентов.
- Вылейте смесь в форму и поставьте в духовку.
- Выпекайте примерно 45 минут.