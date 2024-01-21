Такой совет дал судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Попытайтесь приготовить вафельные трубочки по его рецепту – у вас обязательно все удастся.
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Вафельные трубочки со сгущенкой и крем-сыром
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Взбейте мягкое масло с сахаром, сметаной и яйцами. Сахар должен раствориться. Добавьте муку и соль. Еще раз хорошо перемешайте.
- В вафельницу вылейте столовую ложку теста. Выпекайте при 175 градусах. Когда тесто станет румяным, снимите его лопаткой и сразу же сверните в трубочку. Удерживайте свернутое тесто 5 – 10 секунд, чтобы оно держало форму.
- Для начинки смешайте вареную сгущенку и крем-сыр. Пропорция может быть любой. Дайте смеси немного постоять, чтобы она не подтекала.
- Начините готовые трубочки с помощью кулинарного рукава и подавайте.