Такой совет дал судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Попытайтесь приготовить вафельные трубочки по его рецепту – у вас обязательно все удастся.

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Вафельные трубочки со сгущенкой и крем-сыром

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Взбейте мягкое масло с сахаром, сметаной и яйцами. Сахар должен раствориться. Добавьте муку и соль. Еще раз хорошо перемешайте.
  2. В вафельницу вылейте столовую ложку теста. Выпекайте при 175 градусах. Когда тесто станет румяным, снимите его лопаткой и сразу же сверните в трубочку. Удерживайте свернутое тесто 5 – 10 секунд, чтобы оно держало форму.
  3. Для начинки смешайте вареную сгущенку и крем-сыр. Пропорция может быть любой. Дайте смеси немного постоять, чтобы она не подтекала.
  4. Начините готовые трубочки с помощью кулинарного рукава и подавайте.