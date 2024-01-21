Пухкий і ніжний – таким має бути ідеальний бісквіт. Прикрашений фруктами, збитими вершками або желе, він стане предметом гордості на вашому столі.

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Все залежить від інгредієнтів

Кожен кухар може відповісти на це питання по-різному. І кожен може матиме рацію, адже від виду і кількості використовуваних інгредієнтів залежить, скільки часу випікати бісквіт. У деяких випадках це займе всього 20 хвилин, в інших – майже годину.

Основний критерій, за яким можна визначити час запікання – це кількість яєць, які використовуються в рецепті.

Рецепт бісквіта

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Ідеальний десерт / Фото unsplash

Приготування:

  1. Дно форми діаметром 26 сантиметрів застеліть папером для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів (верх і низ без конвекції).
  2. Білки збийте до міцної піни, потім по ложці додайте цукор, ретельно збийте, поки цукор повністю не розчиниться і не вийде густа блискуча піна.
  3. Продовжуйте помішувати, поступово додайте жовтки.
  4. Збивайте ще 5 хвилин, поки піна не стане дуже пишною і густою.
  5. Пшеничне борошно, розпушувач та крохмаль просійте в окрему миску і перемішайте.
  6. Додайте отриману суміш до збитої маси, бажано через сито і трьома порціями, щоразу коротко перемішуючи на дуже низькій швидкості міксера або обережно перемішуючи ложкою до з’єднання інгредієнтів.
  7. Вилийте суміш у форму і поставте в духовку.
  8. Випікайте приблизно 45 хвилин.