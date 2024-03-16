Неизменная классика: рецепт блинчиков на Сыропустное воскресенье, который точно получится у всех
16 марта 2024, 10:35Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Невозможно себе представить Масленичное воскресенье без любимых блинчиков. Чаще всего их подают с творогом, однако вы можете добавить и другую начинку.
Для того, чтобы они получились особенно нежными, добавьте в тесто газированную воду. Блины, приготовленные таким образом, получаются более нежными. Если есть время, тесто можно приготовить за полчаса до приготовления, чтобы оно отдохнуло.
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Рецепт блинов
- Время:30 минут
- Порций: 4
– 1 стакан пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 1 стакан молока
– 3/4 стакана воды (желательно газированной);
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки сливочного или растительного масла.
Приготовление:
- Муку высыпьте в миску, добавьте яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности.
- Добавьте растопленное сливочное или растительное масло и перемешайте Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с тонким дном.